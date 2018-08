Az előrejelzések szerint a hét második felében lesz csak igazán pokoli az időjárás, pedig már most is elviselhetetlen a hőség. Nem véletlen, hogy – ahogy a Blikk észrevette – még Pokorny Lia is csak egy bugyit bírt elviselni magán a vízparton, pedig a színésznő nem pont arról híres, hogy ledobálja magáról a textilt.

A post shared by Pokorny Lia (@liapokorny) on Aug 6, 2018 at 9:52am PDT



A hőség pénteken tetőzik addig hőségriadót rendeltek el, úgyhogy mindenki kövesse Pokorny példáját és feküdjön ki a vízpartra!

Kiemelt kép: Instagram