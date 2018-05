A vártnál korábban született meg Chrissy Teigen és John Legend második gyereke

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, megszületett Chrissy Teigen és John Legend második gyermeke, akiről egyébként már hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy kisfiú lesz.

Teigen Twitter-oldalán most arról is beszámolt követőinek, hogy kisfia pár héttel a vártnál korábban érkezett.

Same nose! He is a few weeks early so he’s litttttttle and makes the teeniest noises. We are in love. https://t.co/cASCxh6PvR

— christine teigen (@chrissyteigen) May 18, 2018