Nagyon fogsz nevetni, ha megtudod, hogy Donald Trump egészségesebben akar enni és ezért hogyan eszi a HAMBURGERT

Make Donald's Stomach Great Again!

Úgy látszik, ha Donald Trump egészségesen akar enni, akkor azt is trumposan teszi. Az elnök diétájáról New York egykori polgármestere, Rudy Giuliani beszélt a Washington Postnak. Guiliani, aki egyébként Trump személyes ügyvédje is, elmondta, hogy mikor legutóbb együtt ebédeltek, akkor az elnök az egészsége miatt

CSAK FÉL BUCIVAL KÉRTE A HAMBURGERT.

Bár ahogy Trump étkezési szokásait ismerjük, már ez is elég nagy dolognak számít, mivel Corey Lewandowski, korábbi kampányfőnök anno elárulta, hogy Donad általában két Big Mac burgerrel, két halas szendviccsel és egy nagy csokoládé shakekel fordult rá a délutáni hajrára.

Munchies