A szvingerezés a párkapcsolatok nagy próbája lehet

A hatvanas évek óta sajátos rendszerben működnek a swingerklubok világszerte. Olyan szexuális fantáziát is megélhet az ember, mint amiket anno az Emmanuelle-filmekben látott, csakhogy a klubokban már testek, testnedvek, illatok és hús-vér emberek vannak. Éppen ezért nem mindegy, milyen minőségű párkapcsolatban akar valaki szvingerezni, hiszen katasztrofális élmény is lehet a vége. Szexuálterapeuta magyarázza el, mire kell vigyázni.

A szvingerezés, azaz a párcserés szexre épülő szexklubok, az ott zajló csoportszexek és a kukkolás élménye kecsegtetően hangozhat, de egyáltalán nem biztos, hogy a párkapcsolat épülésére szolgál. A klubokban fehérneműs nők táncolnak a közös helyiségekben, fesztelenül, egy szál törölközőben sétálgatnak a férfiak, és elvileg mindenkihez tartozik valaki, de ma már ez sem annyira kötelező. Aki rendszeresen jár swingerklubokba, tudja, hogy bármi megtörténhet, amire ő igent mond. Azonban sokan akkor folyamodnak ehhez a fajta élményhez, ha a párkapcsolatban a szexuális élet ellaposodott, ha már nem azt nyújtja az intim együttlét, amit várnak. És ez lehet a legfőbb probléma, ami megbetegítheti az amúgy sem száz százalékos kapcsolatot.

A szexhiányra bizony nem megoldás

A swingerklubba járás egyfajta életforma, sajátos szabályokkal működik, kölcsönös beleegyezéssel. A szó szoros értelmében vett párcserés szexek csak akkor működhetnek jól, ha a párkapcsolat stabil, és ha mindketten egyformán erre vágynak, nem szólhat arról, hogy egyikük erőlteti a másik pedig belemegy. Ez a szexuális életükkel elégedett párok bulija, akik ketten is jól érzik magukat együtt, és mindketten nyitottak, felszabadultan élik meg a saját szexualitásukat. Az a férfi vagy nő, akinek sérült az önbizalma és a magabiztossága akár gyerekkorában, akár a párkapcsolatban, nagyon nehezen tud egy ilyenfajta élményt felszabadultan megélni. Lehetséges, hogy kitör mint egy vulkán, de az is, hogy pont az ellenkezője történik, élete rémálmát éli meg. A párkapcsolatok rendszerszerűen működnek, mindenki hat mindenkire kölcsönösen, így megtörténhet, hogy az egyik félben maradandó sebet ejt az élmény.

Képzeljük el, hogy az a férfi, aki azt látja, hogy a felesége, partnernője, szerelme mennyire élvezi egy másik férfi társaságát, miközben ők ketten többhavonta egyszer bújnak össze, hogyan érezheti magát a szituációban. Biztos, hogy nem úgy, ahogyan a fantáziájában előtte elképzelte. Gátlásokat, feszültséget, féltékenykedést is okozhat az egész, hiszen a nem működő párkapcsolatban óhatatlan, hogy a swingerklub adta élmény ne erősítse fel a problémákat.

Azt is figyelembe kell venni, hogy amikor gond van a szexszel, akkor nagy valószínűséggel a párkapcsolat egyéb területein keresendő a valódi ok, ami miatt nem mennek az együttlétek úgy, ahogyan szeretnék. Így még inkább valószínű, hogy a szvingerezés nem oldja meg a gondokat.

A szexuális élet színesítésére, annak megváltoztatására tett próba nagy valószínűséggel kudarcba fog fulladni, és lehetséges, hogy a párkapcsolat még legalább tíz évig tart majd utána, de az is biztos, hogy ami addig rossz volt, még rosszabbá válhat. A problémákról egyébként is nehezen beszélő férfi vagy nő még inkább magába fordulhat, és sokkal magányosabbnak érezheti magát a kapcsolatban, mint azelőtt. Vagy például az a nő, aki önbizalomhiánnyal küzdött, féltékenykedett a kapcsolatban és most meglátta a társát más nővel, még inkább féltékenyebb lehet és felerősödhet az önbizalomhiánya.

Csak azoknak való, akik el tudják fogadni, hogy szeretnek valakit, de más testét is élvezik

Van különbség tehát aközött, ha valaki a szvingerezéssel megoldani akarja a párkapcsolati problémákat, vagy jól működő kapcsolatában olyan fokú bizalmat élnek meg egymással, amibe belefér ez a fajta nyitottság. Jól jellemzi a szvingerezést, hogy a stabilan működő párok miközben mással élnek meg szexuális élményt a swingerklubban, odafigyelnek egymásra: keresik szex közben egymás tekintetét, simogatják egymást, fogják egymás kezét. A lelki kapocs tehát megvan köztük, tudják, biztosan érzik, hogy a másik testi gyönyöre nem vesz el a kapcsolatukból, mély bizalom jellemzi kettejük párkapcsolatát. Ez csak akkor működhet, ha mindketten kellő önismerettel, önbizalommal rendelkeznek, ha nem pótolni szeretnének valamit az életükből, ami hiányzik, hanem valóban csak megélnek együtt egy közös vágyat. Ezt pont úgy kell elképzelni, mint azt, hogy valaki szereti a másikra borítani a tejszínhabot előjátékként, de van, aki ódzkodik ettől. Két különböző típusú szexuális vágyról van tehát szó.

A többszereplős szexuális élmény csakis azoknak való, akik kellően érettek, tudnak kommunikálni az érzéseikről, ha megvan a közös szexuális fantáziálgatás, ha nincs féltékenykedés és képesek egymást olyannak elfogadni olyannak, amilyenek. A hasonló szexuális étvágy és hasonló vágyak mindenképpen fontosak a jó szvingerezéshez, és az sem árt, ha játékként fogják fel az élményt. Akkor és ott picit játszótérként élhetik meg a testiséget, hiszen saját maguk által kialakított jelrendszerrel, mondatokkal egyeztetnek egymással a történésekről, és az is lehet, hogy egyáltalán nem lesz kedvük csak egymással, kettesben szeretkezni más párok tekintetének gyűrűjében. Építhet is tehát, és sokat elvehet, így azok, akik nem biztosak önmagukban, sem a kapcsolatukban, inkább ne ezzel igyekezzenek megoldani a problémákat, hanem keressenek meg egy szakembert.

Kiemelt kép: Thinkstock