KERO reagált a kirúgására

Mint megírtuk, az Operettszínház ma rendkívüli felmondással kirúgta egykori igazgatóját, későbbi művészeti vezetőjét, Kerényi Miklós Gábort.

Bár ősz óta nem dolgozhatott a színházban, de fizetését megkapta, míg nem nyugdíjazzák. Azaz kapta volna, ha nem nyilatkozik az Operettnek nem tetsző módon.

KERO a Facebook-oldalán erősítette meg kirúgásának hírét:

Már megint rólam szólnak a hírek, hogy április 13-án pénteken kirúgtak az Operettszínházból. Még három hónapom lett volna hátra a nyugdíjig. A hír igaz.

Az viszont nem, hogy bármikor is rossz hírét keltettem volna imádott színházamnak. Írásaim a Facebook oldalamon, valamint interjúim semmi ilyet nem tartalmaznak. Lőrinczy György a róla szóló, valóban negatív állításaimat próbálja így értelmeztetni, miközben állításaim igazsága könnyen bizonyítható.

Azért távolítottak el rendkívüli felmondással, mert hosszú hónapok után a nyilvánosság elé léptem, reagáltam a korábbi alaptalan rágalmakra és mert mindent megteszek annak érdekében, hogy a darabjaim – különösen a Rómeó és Júlia – műsoron maradjanak. Korábban azt mondtam, az utolsó véremig küzdeni fogok az ikonikus, 15. évfordulóját jövőre ünneplő Rómeó és Júliáért. Ebben a küzdelemben áldozatokat kell hozni, az eltávolításom és az ezzel járó jelentős anyagi veszteség egy ilyen áldozat. Ahogy az a javaslatom is áldozat volt, hogy nem megyek az Operett környékére, ha a Rómeó és Júlia, valamint a többi előadásom műsoron marad.

Sajnos egyelőre úgy tűnik, hiába hoznék, hozok áldozatokat, a jövő évi műsorrendben nincs benne a Rómeó és Júlia. Lőrinczy György csatát nyer velem szemben. Egy olyan csatát, amelyben elvérezhet Kero, a színészek és a közönség is. Az a közönség, amely rajong az Operettért és rajong ezért a darabért.

Nem ezt érdemlik…