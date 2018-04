Zalatnay Sarolta: Minden nap injekciót kaptam

Az elmúlt hetekben komoly térdsérülés akadályozta Zalatnay Sarolta fellépéseit, mára azonban az énekesnő már fájdalmak nélkül lép színpadra.

Korábban elestem, eltört a bordám, és akkor a térdemre is ráestem, de a bordatörésem miatt fel sem tűnt, hogy a porc sérülhetett a lábamban. Nemrég Londonban látogattam meg a lányomat és a családját, a hosszú séták és a városnézés alaposan megterhelte a térdemet. A visszaút már gyötrelmesre sikeredett, kaptam is Nikitől egy botot, amellyel azért tudtam menni, de például a repülőre is nagyon nehezen szálltam fel, és a leszállásnál sem tudtam lépcsőzni