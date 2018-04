Soma Mamagésa az első szextől számítja az évfordulójukat férjével

A Reggeli pénteki adásában Soma Mamagésa vendégeskedett, ahol az időskori szex volt a téma. Igaz, eddig sem volt titok, de a celeb most is biztosított mindenkit arról, hogy még mindig aktív szexuális életet él. Sőt, az is kiderült, hogy a férjével való kapcsolatát sem a valódi megismerkedésük pillanatától számolja, hanem az első összebújástól, aminek már 28 éve.

Az első szextől számítom az évfordulónkat. Nagyon izgultam Amíg udvarolt és már nagyon vártam az első alkalmat. Rájöttem, hogy ez a pali nekem a típusom. Imádom ahogy beszél, a szagát, a kisugárzását, szeretem, ahogy szaxofonozik, csak adja az isten, hogy minden passzent legyen. Aki azt mondja, hogy nem számít a nemi szervek mérete az vagy be van rúgva, vagy szerelmes, vagy nincs tapasztalata

– mondta Soma Mamagésa.

