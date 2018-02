Szennyes kosár alá próbált bújni a rendőrök elől egy nő

Nem jelent a bírósági tárgyalásán egy nő az angliai Derbyshireben fekvő Alfretonban, ezért rendőröket küldtek érte. Az egyenruhások meg is találták a nőt, annak ellenére, hogy ő megpróbált elrejtőzni előlük.

A terv zseniális volt, de amikor a tapasztalt egyenruhások benéztek a fürdőbe, valami rögtön gyanús lett nekik. Az elfogás során készített fotót a Twitteren osztották meg, miután a bújócskabajnokot a bíróságra kísérték.

Female located and arrested for failing to appear at court. It’s all well and good saying “I’ll hand myself in on Monday” – you should have turned up last week when you were told to!!!

She even tried to hide when we saw her but she was far from good at hide and seek #OffToCourt pic.twitter.com/KdCa05PbAr

— Alfreton Town SNT (@AlfretonTownSNT) 2018. február 10.