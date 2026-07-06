Holdbéli tájjá változott a Velencei-tó – sem úszni, sem hajókázni nem lehet már benne

„Történelmi mélyponton a Velencei-tó vize” – ez a mondat a nyár kezdete óta megkerülhetetlenné vált. Júniusban az agárdi vízmérce 52 centimétert mutatott, amely egy centiméterrel múlta alul a 2022-ben mért értéket. Július elején ugyanitt mindössze 47 centit mértek. A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) helyi kirendeltségének vezetője korábban már azt közölte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt intézkedési tervet dolgoztak ki.

A szakemberek már megkezdték a védekezést: a tó legmélyebb részein levegőztető berendezéseket helyeztek üzembe, kettőt a dinnyési hullámtörőnél, kettőt pedig az északi evezőspályánál.

Amennyiben a helyzet tovább romlik, akár mentőhalászatra is szükség lehet. Ebben az esetben az őshonos fajokat közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok feldolgozásra kerülnek.

Fotóriportereink megdöbbentő állapotokkal szembesültek a hétvégén, amikor körbejárták a tó partját és medrét.

12 fotó

Amennyiben marad az eddigi, havi 6–8 centiméteres nettó vízszintcsökkenés, az ősz elejére 30 centiméter körüli vízállás is kialakulhat, ami azt jelentené, hogy akár 20 centiméterrel is megdőlhet az eddigi negatív rekord.