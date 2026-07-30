Oscar-díj tematikájú hétvégi programmal jelentkezik az M1 – ezeket a filmeket vetítik majd

Mint ismert, 2026. július 7-én leállt az előző kormány alatt propagandacélokra használt M1 adása, a képernyőn pedig egy fekete alapon fehér betűs üzenet jelent meg, ami a csatorna jövőbeni függetlenségét ígérte, valamint közölte: az átalakulás idejére teljes mértékben leállítják a hírszolgáltatást. Ugyanezen a napon azt is megtudhattuk, hogy a közmédia átmenetileg kinevezett vezérigazgatója, Horváth P. András szerint milyen alapelvek szerint működik majd a közmédia a jövőben.

A csatorna azonban így sem maradt adás nélkül, ugyanis a bejelentés szerint ez idő alatt filmekkel és sorozatokkal töltik meg az M1-et – ez kezdetét is vette még aznap este, amikor a közvetítés A tanú című filmmel indult újra.

Az M1 programja azóta az ígértek szerint alakult, most hétvégén pedig egy Oscar-díj tematikájú műsorprogrammal örvendeztetik meg a nézőket – adta hírül a HVG.

Elismert magyar filmalkotások hétvégéje

Szombat este Oscar-díjra jelölt vagy Oscar-díjat nyert magyar filmalkotásokat vetítenek majd a csatornán:

este 8-tól Rófusz Ferenc 1980-as A légy című animációs filmjét,

1980-as A légy című animációs filmjét, utána Deák Kristóf 2016-os kisflimjét, a Mindenkit,

2016-os kisflimjét, a Mindenkit, fél 9 után Gyöngyössy Imre és Kabay Barna 1983-as Jób lázadása című filmjét,

és 1983-as Jób lázadása című filmjét, negyed 11-től pedig Szabó István 1981-es Mephistóját láthatjuk majd.

A vasárnap esti programban pedig Jókai Mór műveinek filmes adaptációit, a Szegény gazdagokat és a Gazdag szegényeket vetítik, szintén este 8 órától.