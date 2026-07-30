m1mtvaátalakulásmagyar film
Kultúra

Oscar-díj tematikájú hétvégi programmal jelentkezik az M1 – ezeket a filmeket vetítik majd

Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
Képkocka Szabó István 1981-es Mephisto című filmjéből
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 30. 11:38
Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
Képkocka Szabó István 1981-es Mephisto című filmjéből
Továbbra is a magyar filmművészet remekeit adják a csatornán, szombaton és vasárnap este 8-tól.

Mint ismert, 2026. július 7-én leállt az előző kormány alatt propagandacélokra használt M1 adása, a képernyőn pedig egy fekete alapon fehér betűs üzenet jelent meg, ami a csatorna jövőbeni függetlenségét ígérte, valamint közölte: az átalakulás idejére teljes mértékben leállítják a hírszolgáltatást. Ugyanezen a napon azt is megtudhattuk, hogy a közmédia átmenetileg kinevezett vezérigazgatója, Horváth P. András szerint milyen alapelvek szerint működik majd a közmédia a jövőben.

A csatorna azonban így sem maradt adás nélkül, ugyanis a bejelentés szerint ez idő alatt filmekkel és sorozatokkal töltik meg az M1-et – ez kezdetét is vette még aznap este, amikor a közvetítés A tanú című filmmel indult újra.

Az M1 programja azóta az ígértek szerint alakult, most hétvégén pedig egy Oscar-díj tematikájú műsorprogrammal örvendeztetik meg a nézőket – adta hírül a HVG.

Elismert magyar filmalkotások hétvégéje

Szombat este Oscar-díjra jelölt vagy Oscar-díjat nyert magyar filmalkotásokat vetítenek majd a csatornán:

  • este 8-tól Rófusz Ferenc 1980-as A légy című animációs filmjét,
  • utána Deák Kristóf 2016-os kisflimjét, a Mindenkit,
  • fél 9 után Gyöngyössy Imre és Kabay Barna 1983-as Jób lázadása című filmjét,
  • negyed 11-től pedig Szabó István 1981-es Mephistóját láthatjuk majd.

A vasárnap esti programban pedig Jókai Mór műveinek filmes adaptációit, a Szegény gazdagokat és a Gazdag szegényeket vetítik, szintén este 8 órától.

Kapcsolódó
MTVA: Egyöntetűen az a döntés született, hogy az adásszünet után A tanú a legmegfelelőbb választás
Az M1 nevezetes elsötétülése után A tanú vetítésével indult újra az adás. Most válaszolt a közmédia sajtóirodája, hogy miért esett a választás Bacsó Péter kultfilmjére.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Egyszer csak elpattant nálam valami. Megvártam, hogy kijöjjön a mosdóból, majd lesújtottam rá hétszer a kalapáccsal” – vallotta az abonyi gyilkos
A kulisszák mögött stróman cégekre bukkant a NAV
„Hol van a zsidó?” – ordítozott egy ittas férfi, majd húsvágó bárdot szorított egy másik férfi torkához Egerben
Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, kilenc megyére adtak ki riasztást
Teljesen átalakítja az oktatási rendszert a kormány, az összes tankerületi vezető helyét megpályáztatják
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik