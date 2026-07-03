Újabb információkat osztott meg Velkey György László Facebook-oldalán Szijjártó Péter volt külügyminiszter magánrepüléseiről. A külügyi államtitkár szerdán már beszámolt arról, hogy a külügyi tárca előző vezetőjének magánrepülései csak tavaly több mint kétmilliárd forintba kerültek a magyar adófizetőknek.

Közel ötmilliárd magángépekre

Ahogy haladunk a minisztériumi átvilágítással, egyre világosabbá válik, hogy Szijjártónak evés közben jött meg az étvágya

– írta pénteki posztjában Velkey, majd közölte: Szijjártó 2022 és 2026 között összesen 53 alkalommal bérelt magángépet a hivatali útjaihoz, mindezt összesen 4.865.701.595 forintért.

Az államtitkár évekre lebontva is közzétette az adatokat, Szijjártó ezek szerint az alábbi összegekért magánrepülőzött az évek során:

2022-ben 5 úthoz béreltek magángépet, 296.256.306 forintért.

2023-ban már 13 alkalommal, 850.405.668 forintért.

2024-ben 15 úthoz, és már átlépték az egymilliárdos határt: pontosan 1.520.568.298 forintért.

2025-ben 19 alkalommal, már a kétmilliárdos határt is átlépve, 2.036.759.693 forintért.

2026-ban már csak 1 magángépbérlésre maradt ideje, de az is 161.711.630 millió forintjába került a magyar adófizetőknek.

Igazi repülőrajt

Velkey így kommentálta mindezt: „Elképesztő pénzégetés! Ez az összeg Szijjártó kényelme helyett mehetett volna az általuk csak »félkész országnak« nevezett hazánk fellendítésére, a magyar emberek támogatására. Ehelyett az ő értelmezésükben az volt az igazi repülőrajt, hogy Szergej Lavrov jó barátja nemcsak Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Sőt, még Bécsből sem akart csak úgy hazavonatozni, mert onnan is luxusgéppel repült haza”.

Az államtitkár hozzátette, hogy tavaly tavasszal több mint 18 millió forintot költöttek a külügyben arra, hogy a szomszédos Pozsonyba is magángépet béreljenek, noha azt végül nem is vették igénybe. „Ahogy azt a gépet sem, amiért 32 milliót fizettek ki, hogy majd azzal menjenek a Maldív-szigetekre és Libanonba. Sosem indultak el vele. Tehát elégettek több tízmillió forintot a semmire” – jegyezte meg Velkey, majd végül aláhúzta: a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.

A Fidesz az első, tavalyi kétmilliárdos költségről szóló hírekre úgy reagált: „Szijjártó Péter mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere és egyben külgazdasági miniszter is volt, aki munkájával rengeteg előnyt, hasznot, befektetést intézett el Magyarország számára”.