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„Jövőre Magyar Péter itt lesz a Pride-on velünk” – mit vár a Tisza-kormánytól az LMBTQ-közösség?
Tavaly Orbán Viktor tiltása, idén pedig a harmadfokú hőségriadó ellenére vonultak tömegek a Budapest Pride alkalmából. A résztvevőket arról kérdeztük, hogy mit gondolnak az új kormány genderpolitikájáról, elérhetőnek tartják-e az azonos neműek házasságának bevezetését, és úgy általában milyen elvárásaik vannak Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatban?
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