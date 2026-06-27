„Jövőre Magyar Péter itt lesz a Pride-on velünk” – mit vár a Tisza-kormánytól az LMBTQ-közösség?

Tavaly Orbán Viktor tiltása, idén pedig a harmadfokú hőségriadó ellenére vonultak tömegek a Budapest Pride alkalmából. A résztvevőket arról kérdeztük, hogy mit gondolnak az új kormány genderpolitikájáról, elérhetőnek tartják-e az azonos neműek házasságának bevezetését, és úgy általában milyen elvárásaik vannak Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatban?