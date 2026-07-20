Kaszparov szerint Polgár Judit ideális jelölt lenne köztársasági elnöknek

„Ideális jelölt lenne a feladatra az átmeneti időszakra, amelyre Magyarországnak szüksége van. Egy ilyen döntéshez Magyarországnak csak gratulálni lehet” – mondta Polgár Judit lehetséges köztársasági elnöki kinevezéséről Garri Kaszparov orosz sakkvilágbajnok, hétszeres sakkolimpiai bajnok.

A Telexnek nyilatkozva elmondta:

Hosszú a történetünk, 38 éve ismerem Juditot, szerintem Magyar Péter felvetése nagyon átgondolt volt.

A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy Polgár Juditot fogja felkérni köztársasági elnöknek.

Kaszparov szerint Polgár Juditot a politikai semlegessége is segíti, és nem tartja megalapozottnak azt a felvetést, hogy ebben a pozícióban jogi végzettségre lenne szükség, szerinte Polgárt intellektuális képességei alkalmassá teszik a feladatra. A miniszterelnök felkérése kapcsán hozzátette:

Elismerem, váratlan lépés volt, aminek sakkozóként nagyon megörültem. Reggel írtam is Juditnak, hogy ez egy vérbeli sakkos húzás, igazi vezércsel!

Polgár Juditról szóló portrénk itt olvasható.