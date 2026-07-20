Pécsi nélkül, de Szoboszlaival és Kerkezzel utazott el Amerikába a Liverpool

A 31 fős együttes a klub közleménye szerint két hetet tölt majd az Egyesült Államokban, ahol három mérkőzés vár rá: szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán New Yorkban a Wrexham, négy nappal később, augusztus 2-án Chicagóban pedig a Leeds United lesz az ellenfél.

We have named an initial 31-player squad for our tour of the USA 👇 — Liverpool FC (@LFC) July 20, 2026

Az utazók közül hiányoznak azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai világbajnokságon szerepeltek, mint például Alexander Isak, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak a társakhoz.