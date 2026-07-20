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Pécsi nélkül, de Szoboszlaival és Kerkezzel utazott el Amerikába a Liverpool

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) and Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) fight for the ball with Marseille's English forward #10 Mason Greenwood (L) during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026.
Miguel MEDINA / AFP
24.hu
2026. 07. 20. 20:51
Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) and Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) fight for the ball with Marseille's English forward #10 Mason Greenwood (L) during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026.
Miguel MEDINA / AFP
A kapus Pécsi Ármin nem került be, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos viszont ott van a Liverpool labdarúgócsapatának keretébe, amely hétfőn utazott el amerikai túrájára.

A 31 fős együttes a klub közleménye szerint két hetet tölt majd az Egyesült Államokban, ahol három mérkőzés vár rá: szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán New Yorkban a Wrexham, négy nappal később, augusztus 2-án Chicagóban pedig a Leeds United lesz az ellenfél.

Az utazók közül hiányoznak azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai világbajnokságon szerepeltek, mint például Alexander Isak, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak a társakhoz.

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