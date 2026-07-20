A Baltikumban terjeszkedik az OTP

Az OTP Bank megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, a Luminor megvásárlásáról a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal, és a DNB Bankkal – közölte az OTP hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az OTP-csoport ezzel 14 országra bővíti jelenlétét, több mint 10 százalékkal növeli mérlegfőösszegét, az eurózónán belüli működésének részaránya eléri az 50 százalékot. A tranzakciót a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után zárhatják le.

A Luminor a balti régió harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója, magánszemélyek, családok és vállalatok pénzügyi igényeit szolgálja ki. A bank 2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el, miközben saját tőkére vetített megtérülése 8,6 százalék volt. Tőkehelyzete kiemelkedően erős, a CET1-mutatója 2025. december 31-én 20,2 százalék, teljes tőkemegfelelési mutatója pedig 24,6 százalék volt.

Az OTP-csoport Kelet-Közép-Európa egyik vezető bankcsoportja, amely 11 országban 17,5 millió ügyfelet szolgál ki. 2001 óta összesen 25 bankfelvásárlást hajtott végre sikeresen.