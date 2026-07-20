Amnesty International: Magyar Péter úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről

A köztársasági elnök jelölésének folyamatát bírálta az Amnesty International Magyarország.

A következő köztársasági elnök kiválasztását nem lenne szabad elkapkodni, Magyar Péter mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről.

– áll a szervezet közleményében, amely szerint a miniszterelnök fellépése nem biztosít elegendő teret a széles körű társadalmi vitának.

Magyar Péter alig egy nappal azután, hogy társadalmi vitát szorgalmazott az új köztársasági elnök személyéről, közölte, hogy Polgár Juditot, minden idők legjobb női sakkozóját kéri fel a feladatra.

Az Amnesty szerint fel kéne hagyni azzal a gyakorlattal, amelyben a politikai szereplők egyoldalúan döntenek az államfő személyéről. Úgy vélik, a rendelkezésre álló 30 napos időkeret lehetőséget adna több potenciális jelölt meghallgatására és a szempontok alaposabb átgondolására.

Ha ezek után is Polgár Judit a legmegfelelőbb jelölt, akkor legyen ő az államfő, de ezzel az átgondolatlan kapkodással őt is nehéz helyzetbe hozza a kormányfő

– írták.

Polgár Judit esetleges államfői jelöléséről több elemzőt is megkérdeztünk.