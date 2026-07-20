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Belföld

A társadalmi egyeztetés folyamata nem lett kitalálva, Magyar Péter a bejelentéssel más nevek megerősödését akarta megelőzni – elemzők Polgár Judit esetleges államfői jelöléséről

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 20. 18:01
Szajki Bálint / 24.hu
Galgóczi Eszter politikai elemző a társadalmi egyeztetés hiányosságairól, Mikecz Dániel politológus pedig arról beszélt a 24.hu-nak, milyen megfontolások vezethettek Polgár Judit nevének gyors felkarolásához.

Noha Magyar Péter kormányfő korábban széles körű társadalmi egyeztetést ígért az új államfő személyéről, és civil szervezetektől is javaslatokat kért, a nyolcszoros olimpikon, nemzetközi sakknagymester, Polgár Judit (portrénkat itt olvashatja) nevének látványos elfogadása új helyzetet teremtett. Galgóczi Esztert, a Forrás Társadalomkutató Intézet politikai elemzőjét és Mikecz Dániel politológust arról kérdeztük, mit gondolnak a lehetséges jelöltről és a kiválasztás módjáról.

Nem találták ki az egyeztetés menetét

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