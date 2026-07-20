Noha Magyar Péter kormányfő korábban széles körű társadalmi egyeztetést ígért az új államfő személyéről, és civil szervezetektől is javaslatokat kért, a nyolcszoros olimpikon, nemzetközi sakknagymester, Polgár Judit (portrénkat itt olvashatja) nevének látványos elfogadása új helyzetet teremtett. Galgóczi Esztert, a Forrás Társadalomkutató Intézet politikai elemzőjét és Mikecz Dániel politológust arról kérdeztük, mit gondolnak a lehetséges jelöltről és a kiválasztás módjáról.

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