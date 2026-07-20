Magyar Péter: Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez

Ma egyeztetést folytattam Polgár Judittal, Magyarország élő legendájával. Judit elmondta, hogy a kialakult körülményekre tekintettel nem vállalja a jelöltséget. Sajnálom, de tisztelettel tudomásul veszem a döntését.

– mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookra feltöltött videóban. Hozzátette, hogy ez a döntés is bizonyítja, hogy Polgár alkalmas lett volna köztársasági elnöknek.

Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez. A hibákért a felelősség kizárólag engem terhel.

– tette hozzá.

Magyar beszélt a kritikákról is, amelyek között szerinte voltak jogos észrevételek és szervezett, önélú politikai támadások is. Elismerte, hogy a folyamat nem mindenben úgy zajlott, ahogyan azt sokan helyesnek vagy ideálisnak tartották volna. Szerinte ilyen tökéletes folyamat, amit mindenki elfogad, nem lesz. De tanulnak a hibákból, tette hozzá.

Magyar szerint a kezdetek óta azt várták, hogy mondjanak javaslatokat. Azt tisztázta, hogy most az új alkotmány elfogadásáig választ a parlament köztársasági elnököt. A héten még tárgyal erről a Tisza frakciója. Azt mondta, olyan jelöltet fognak támogatni, aki képes az egész nemzetet képviselni, független a politikától és valós teljesítménye volt. Egyben kizárta, hogy bárki, akinek köze volt a 2026 előtti politikához, jelölt lehessen.

Köszönöm Polgár Juditnak, hogy megfontolta a felkérést! Köszönjük, amit a magyar nemzetért tett!

– írta a poszt mellé Magyar Péter.