Hömpölygő emberáradat, kétmillió rajongó várta otthon a világbajnokot

A spanyol válogatott gépe hétfőn, egyórás késéssel, 13:50-kor szállt le a Madrid-Barajas repülőtéren. A gépből kiszállva a torna legjobbjának megválasztott csapatkapitány, Rodri emelte magasba a világbajnoki trófeát, az együttest ezt követően a madridi Királyi Palotában fogadta VI. Fülöp spanyol király.

A csapat Pedro Sánchez miniszterelnökkel is találkozott, majd egy nyitott tetejű busszal indult el a fővárosban. és a szurkolók között vonult végig a városon.

A menet a Cibeles térhez (Plaza de Cibeles) tartott, ahol a hivatalos ünnepség zajlott. A szervezők egymillió ünneplő embert vártak, de alulbecsülték a tömeget.

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Az El Espanol élő tudósítása szerint mintegy másfél millió, a madridi kormányzati híradások szerint körülbelül 1,8 millióan jelentek meg, a Marca és az AS nemes egyszerűséggel kétmillióról írt.

A spanyol válogatott vasárnap este East Rutherfordban hosszabbítás után 1-0-ra győzte le a címvédő argentin csapatot, megszerezve ezzel története második világbajnoki sikerét.