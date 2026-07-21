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Hömpölygő emberáradat, kétmillió rajongó várta otthon a világbajnokot

Spain's players parade onboard an open-top bus through the streets of Madrid on July 20, 2026, one day after the national football team won their second World Cup title following a 1-0 victory against Argentina. Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country.
Paul Hanna / AFP
A válogatott nyitott busszal ment végig Madrid utcáin
24.hu
2026. 07. 21. 03:33
Spain's players parade onboard an open-top bus through the streets of Madrid on July 20, 2026, one day after the national football team won their second World Cup title following a 1-0 victory against Argentina. Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country.
Paul Hanna / AFP
A válogatott nyitott busszal ment végig Madrid utcáin
Hétfőn hazatért Madridba a világbajnokságon diadalmaskodó spanyol labdarúgó-válogatott, amelyet a várakozásokat felülmúlva mintegy kétmillió rajongó várta a városban.

A spanyol válogatott gépe hétfőn, egyórás késéssel, 13:50-kor szállt le a Madrid-Barajas repülőtéren. A gépből kiszállva a torna legjobbjának megválasztott csapatkapitány, Rodri emelte magasba a világbajnoki trófeát, az együttest ezt követően a madridi Királyi Palotában fogadta VI. Fülöp spanyol király.

A csapat Pedro Sánchez miniszterelnökkel is találkozott, majd egy nyitott tetejű busszal indult el a fővárosban. és a szurkolók között vonult végig a városon.

A menet a Cibeles térhez (Plaza de Cibeles) tartott, ahol a hivatalos ünnepség zajlott. A szervezők egymillió ünneplő embert vártak, de alulbecsülték a tömeget.

MADRID, SPAIN - JULY 20: Royal Spanish Football Federation President Rafael Louzan, Spain head coach Luis de la Fuente and captain Rodri arrive with the FIFA World Cup trophy at Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport, after Spain defeated Argentina in the 2026 FIFA World Cup final, in Madrid, Spain, July 20, 2026. Diego Radames / Anadolu
Madrid, SPAIN - JULY 20: Spanish fans gather to celebrate after Spain won the FIFA World Cup title, in Madrid, Spain on July 20, 2026. Ruben Albarran / Anadolu
Spain's players parade onboard an open-top bus through the streets of Madrid on July 20, 2026, one day after the national football team won their second World Cup title following a 1-0 victory against Argentina. Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country.
Spain's midfielder Rodri holds their trophy as Spain's players parade onboard an open-top bus through the streets of Madrid on July 20, 2026, one day after the national football team won their second World Cup title following a 1-0 victory against Argentina. Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country.
Spain fans pack Cibeles Square in Madrid on July 20, 2026, as they await the arrival of Spain's players one day after the national football team won their second World Cup title following a 1-0 victory against Argentina. Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country.
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Az El Espanol élő tudósítása szerint mintegy másfél millió, a madridi kormányzati híradások szerint körülbelül 1,8 millióan jelentek meg, a Marca és az AS nemes egyszerűséggel kétmillióról írt.

A spanyol válogatott vasárnap este East Rutherfordban hosszabbítás után 1-0-ra győzte le a címvédő argentin csapatot, megszerezve ezzel története második világbajnoki sikerét.

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