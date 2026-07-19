Magyar Péter hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, kész-e új szerepben szolgálni hazánkat

Magyar Péter Facebookon jelentette be, hogy holnap felkéri Polgár Juditot a köztársasági elnöki posztra.

„A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart” – írta bejegyzésében, majd a korábban megjelent, tudósok, művészek és sportolók által aláírt nyílt levélre utalva kifejtette:

A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon találkozom vele és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat.

Polgár Judit neve a miniszterelnök szerint évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással. A sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült. Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, akinek rendkívüli életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta. Néhány héttel ezelőtt pedig tagjává választotta a Christ’s College (Cambridge-i Egyetem) – idézi fel Magyar.

Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti. Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban

– fogalmaz a miniszterelnök, majd sorait azzal zárja: személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést.

2024-ben Jankovics Márton kollégánk készített interjút Polgár Judittal, amiben többek között elmondta, miért probléma, hogy az általa elért eredményeket a mai napig a szabályt erősítő kivételnek tartják, a lányokat pedig továbbra is könnyebb célokkal motiválják, mint a fiúkat, illetve azt is, tetszett-e neki a legújabb sakkboomot elindító Vezércsel, és miért gratuláltak neki többen is a Netflix sikersorozatához.