Nem akarják a Lázár-féle elnökséget: petíció indult a Magyar Tenisz Szövetség teljes tisztújításáért

A kezdeményezés előzménye, hogy Lázár János, az MTSZ elnöke május végén benyújtotta lemondását, majd ezt követően több elnökségi tag is távozott, hangot adva a megújulás szükségességének.

A petíció kezdeményezői szerint ezek a lemondások is azt jelzik, hogy a szövetség vezetésében és első sorban velük szemben olyan bizalmi válság alakult ki, amelyet nem lehet pusztán egy új elnök megválasztásával rendezni.

Elkerülni a kettős mércét

Álláspontjuk szerint a jelenlegi elnökség megmaradt tagjainak is le kellene mondaniuk és lehetővé kellene tenni a tagság számára, hogy teljes elnökséget tudjon választani, mely választáson akár maguk is elindulhatnának.

A kettős mérce lehetőségét elkerülve és a teljes transzparenciára építve kellene nekiindulni a választásnak, nem pedig félmegoldásokkal.

A felhívás négy alapelvre épül: megbékélésre, egységre, teljes tisztújításra és megújulásra.

A kezdeményezők úgy vélik, hogy csak egy új felhatalmazással megválasztott elnök és teljesen új elnökség képes helyreállítani a tagság bizalmát, valamint olyan szakmai és átlátható működést kialakítani, amely hosszú távon a magyar tenisz fejlődését szolgálja.

Legalább négy új tagra lesz szükség

A petícióban azt kérik, hogy a teljes tisztújító közgyűlést ne csak a szeptember végére kitűzött rendkívüli közgyűlés keretében tartsák meg, hanem a lehető leghamarabb, az alapszabály adta lehetőségekkel élve.

Jelen állás szerint ez akár már augusztus végén szeptember legelején lehetséges is lehetne.

A kezdeményezők szerint a jelenlegi átmeneti állapot fenntartása tovább mélyítheti a sportágban kialakult bizalmi válságot. Ezzel szemben az MTSZ hivatalos tájékoztatása szerint a rendkívüli közgyűlés időpontja 2026. szeptember 26, ami szinte napra pontosan négy hónappal Lázár János lemondása után lesz és valóban nehezen érthető, hogy miért szükséges négy hónapot várni azzal, hogy újra legyen első embere a szövetségnek.

A rendkívüli közgyűlésen legalább négy tagot választanak majd: biztosan kell új elnök, az elmúlt két hét lemondásai nyomán két elnökségi tag, és egy ellenőrző testületi tag, amelynek helye már több mint egy éve betöltetlen.

A petíció aláírói hangsúlyozzák, hogy céljuk nem a konfliktusok fenntartása, hanem egy olyan új korszak megteremtése, amelyben a klubok, a játékosok, az edzők és a teljes teniszközösség ismét partnerként tud együtt dolgozni a sportág fejlődéséért.

A kezdeményezés nyitott, így továbbra is várják mindazok támogatását, akik szerint a magyar tenisz jövője teljes körű megújulást igényel.