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Hiába teljesített minden elvárást a belga kapitány, mégis távoznia kell

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 10: Rudi Garcia, Head Coach of Belgium, walks off the pitch after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2026. 07. 20. 21:31
INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 10: Rudi Garcia, Head Coach of Belgium, walks off the pitch after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Bár minden előzetesen kitűzött célt teljesített, mégsem maradt a belga labdarúgó-válogatott élén Rudi Garcia, aki a várakozásoknak megfelelően távozott posztjáról.

A Belga Labdarúgó Szövetség hétfőn közölte, hogy nem hosszabbítja meg Rudi Garcia szövetségi kapitány szerződését.

A 62 éves francia szakemberrel a negyeddöntőig jutott a csapat a vasárnap zárult, amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságon, a legjobb nyolc között a későbbi győztes spanyoloktól kapott ki. Ezzel együtt Garcia jövője kérdéses volt, a válogatott teljesítménye ugyanis nem volt meggyőző.

Vincent Mannaert sportigazgató azt mondta, Rudi Garcia érdemei elvitathatatlanok, ráadásul egy szakmailag és pénzügyileg kihívásokkal teli időszakban nevezték ki a posztra.

Elkötelezettségének és tapasztalatának köszönhetően sikerült helyreállítani a csapategységet és erős eredményt elérni a világbajnokságon

fogalmazott, egyben a szövetség nevében megköszönte a trénernek és stábjának az elmúlt másfél év munkáját. Hozzátette: kollégáival egy új ciklust készítenek elő, ennek része lesz az új kapitány kinevezése.

Garcia csalódottan távozik

Garcia esetében a távozás azért érdekes, mert minden célkitűzését teljesítette: bent tartotta a csapatot a Nemzetek Ligája A divíziójában, kijutott a világbajnokságra és ott elérték a negyeddöntőt.

A 20 mérkőzésből, amelyen ő irányított, Belgium mindössze kétszer kapott ki: az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-osztályozón 3-1-re, illetve a már említett Spanyolország elleni negyeddöntőn 2-1-re.

Garcia a nyilatkozatában csalódott hangot ütött meg, érhetően:

Belgiumot a Nemzetek Ligája A divíziójában és a világ nyolc legjobb csapata között hagyom. A vébén csak az új aranyérmes Spanyolország – amely ellen egyedül mi szereztünk gólt – akadályozott meg minket abban, hogy továbbjussunk a legrangosabb versenyben

– írta a közösségi oldalán.

 

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„Készen állok az új feladatokra, mind válogatott, mind klubszinten. Sok sikert kívánok Belgiumnak a generációváltás folytatásához, amelynek elindításában nagy örömmel segédkeztem.”

A szövetségnek nincs sok ideje megtalálni az utódot, mivel szeptember végén már kezdődik az új Nemzetek Ligája-kiírás. A Het Laatste Nieuws információja szerint a poszt fő várományosa a holland Mark van Bommel, aki legutóbb 2022-24 között a Royal Antwerp edzője volt, és a klubbal bajnokságot és kupát is nyert 2022-23-ban.

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