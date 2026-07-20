Keddtől drágulhat az üzemanyag

Keddtől a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolajé bruttó 9 forinttal drágul, közölte a holtankoljak.hu. A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet.

Hétfőn az érvényes országos átlagárak az alábbiak:

95-ös benzin: 595 Ft/liter,

gázolaj: 615 Ft/liter.

A nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással: a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.

Június 23-án a parlament elfogadta az üzemanyagárak szabályozását átalakító törvényt, amely kivezeti a hatósági árakat, de rendkívüli helyzetben újra bevezethetővé teszi azokat.