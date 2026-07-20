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Belföld

Keddtől drágulhat az üzemanyag

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 20. 16:27
Adrián Zoltán / 24.hu
A kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet.

Keddtől a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolajé bruttó 9 forinttal drágul, közölte a holtankoljak.hu. A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet.

Hétfőn az érvényes országos átlagárak az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter,
  • gázolaj: 615 Ft/liter.

A nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással: a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.

Június 23-án a parlament elfogadta az üzemanyagárak szabályozását átalakító törvényt, amely kivezeti a hatósági árakat, de rendkívüli helyzetben újra bevezethetővé teszi azokat.

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