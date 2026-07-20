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Polgár Judit, a sakklegenda, akit Magyar Péter szívesen látna államfőként

Polgár Judit
Szajki Bálint / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 20. 15:08
Polgár Judit
Szajki Bálint / 24.hu
Amikor 12 évesen a női világranglista élére került, még kevesen gondolták, hogy egyszer nemcsak a sakk történetének egyik legnagyobb alakjaként, hanem lehetséges köztársasági elnökként is szóba kerül majd a neve. Polgár Judit világbajnokokat győzött le, áttörte a sakkvilág üvegplafonját, oktatási programok ezreit indította útjára, és úgy vált nemzetközi közszereplővé, hogy közben végig távol maradt a pártpolitikától.

Polgár Judit neve a legtöbb magyar számára elsősorban a sakkal forrt össze, pályafutása azonban jóval túlnőtt a sportág határain. Minden idők legerősebb női sakkozójaként vált világhírűvé, később pedig az oktatás, a tehetséggondozás és a nemzetközi közéleti szerepvállalás területén is ismert személyiséggé vált.

Története a sakkvilágon kívül is széles közönséghez jutott el: sokan a Vezércsel című Netflix-sorozat főhősében vélték felfedezni életútjának elemeit, míg 2026-ban A sakk királynője (Queen of Chess) címmel önálló dokumentumfilm készült róla Rory Kennedy rendezésében, amely a Sundance Filmfesztivál után a Netflix kínálatába is bekerült. A film a Polgár család különleges nevelési kísérletét, Judit pályafutását és a férfiak uralta sakkelitben vívott küzdelmét mutatja be.

A sportvilág határain messze túlnövő ismertsége miatt ezért sokakat nem ért teljesen váratlanul, amikor 2026 nyarán köztársaságielnök-jelöltként kezdtek beszélni róla. Tudósokból, művészekből és sportolókból álló csoport nyílt levélben ajánlotta a posztra, majd Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy személyesen beszél vele, és megkérdezi, hajlandó lenne-e az államfői tisztség betöltésére, majd hétfőn a Tisza-frakció is egyértelműen beállt mögé.

Egy különleges pedagógiai kísérlet

Polgár Judit 1976-ban született Budapesten. Életét már gyermekkorától meghatározta édesapja, Polgár László pedagógiai elképzelése, amely szerint a kiemelkedő teljesítmény elsősorban nem veleszületett adottság, hanem tudatos fejlesztés eredménye.

A három testvér – Zsuzsa, Zsófia és Judit – magántanulóként nevelkedett, életük középpontjában pedig a sakk állt. A család története világszerte ismert pedagógiai kísérletté vált: mindhárom lány nemzetközi szintű játékossá nőtte ki magát, közülük azonban a legkisebb testvér jutott a legmagasabbra.

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