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Szeles, de jobbára napos idő várható kedden

napraforgó
Faludi Imre / MTI
Virágzik a napraforgó (Helianthus annuus) Szigetújfalu határában / archív
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 21. 06:12
napraforgó
Faludi Imre / MTI
Virágzik a napraforgó (Helianthus annuus) Szigetújfalu határában / archív
Kedden az ország északi felén több napsütésre számíthatunk, délen ugyanakkor nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik.

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett hazánk északi felén sok, délebbre kevesebb napsütés várható, mivel nyugat felől – főként a déli országrészbe – vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként hazánk délnyugati felén eső, zápor, akár egy-egy zivatar sem kizárt, írja a Kiderül.

Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül, néhol – főként a csapadékgócok környezetében – erős lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton mérhetjük a legalacsonyabb, délkeleten a legmagasabb értékeket. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.

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