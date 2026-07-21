Szeles, de jobbára napos idő várható kedden

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett hazánk északi felén sok, délebbre kevesebb napsütés várható, mivel nyugat felől – főként a déli országrészbe – vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként hazánk délnyugati felén eső, zápor, akár egy-egy zivatar sem kizárt, írja a Kiderül.

Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül, néhol – főként a csapadékgócok környezetében – erős lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton mérhetjük a legalacsonyabb, délkeleten a legmagasabb értékeket. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.