Így akarták megölni Hitlert

A sztálingrádi vereséget követően, 1943 elején a józanul gondolkodó német tábornokok előtt világossá vált, hogy Németország kétfrontos háborúba kerül majd, és a vesztébe rohan. Egy maroknyi magas rangú katona ezért megkísérelte megölni Adolf Hitlert és átvenni a hatalmat: 1943 márciusában bombát raktak a repülőgépére, amikor a keleti frontra látogatott, ám a szerkezet nem lépett működésbe, 1944 nyaráig pedig még további három alkalommal próbálták meggyilkolni a Führert – írja a Rubicon.hu.

A korábbi merényletek hatására Hitler egyre bizalmatlanabbá vált, már nem mutatkozott nyilvánosan, ezért a kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező összeesküvőknek be kellett jutniuk a vezérkar legmagasabb köreibe. Ez vált lehetővé, amikor Klaus Schenk von Stauffenberget kinevezték a tartalékos erők vezérkari főnökévé. 1944. július 20-án Stauffenberg a táskájában egy robbanószerkezettel jelent meg Hitler főhadiszállásán, egy 12:30-kor kezdődő megbeszélésen. A bombát a tárgyalóasztal alá, közvetlenül Hitler közelébe tette, majd telefonhívást kapott, és elhagyta a szobát: 10 perc volt hátra a robbanásig.

Csakhogy a közvetlenül Hitler mellett álló Heinz Brandt ezredesnek útban volt a táska, ezért távolabb tolta, így a Hitler csak könnyebb sérüléseket szenvedett a robbanástól.

A detonáció következtében négyen vesztették életüket, de miután a bomba egy igencsak masszív tölgyfaasztal alatt lépett működésbe, megkímélte a szobában lévők nagy részének életét. Az összeesküvés vezetőit rövid úton kivégezték, majd példátlan hajtóvadászat indult a Führer vélt vagy valós ellenségei ellen. A tisztogatások összesen mintegy 5000 áldozatot követeltek, akik közül sokan meg sem várták a hóhérlegények érkezését, hanem már korábban öngyilkosságot követtek el.

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