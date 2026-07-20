Sérülés miatt lemaradt a vébéről, most a Honvéd szerződtette

A 30 éves, bosnyák–osztrák kettős állampolgárságú Hadzikic jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Kispestre. Pályafutása során szerepelt az osztrák Austria Wienben és Admira Wackerben, a svájci FC Zürichben, a bosnyák Velez Mostarban – ahol kétszer is a liga legjobbjának választották –, valamint legutóbb a horvát élvonalbeli Slaven Belupóban.

Az Austria Wien játékosaként kétszer is szerepelhetett az Európa Liga csoportkörében, ahol többek között az AS Roma és az AC Milan ellen is pályára lépett.

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Korábban csupán korosztályos szinten védett osztrák színekben, végül 2024 májusában megkapta első behívóját a felnőtt csapatba, de bemutatkoznia még nem sikerült. Idén Sergej Barbarez szövetségi kapitány számított rá a 26 fős világbajnoki keretben is, ám végül sérülés miatt vissza kellett lépnie a tornától.

Egészen elképesztő érzés egy olyan nagy hagyományokkal rendelkező klubhoz csatlakozni, mint amilyen a Kispest-Honvéd! Nagyon boldog vagyok, szeretném, ha minél több mérkőzésen segíthetném a csapatot a sikerek elérésében.

Alig várom, hogy ebben a fantasztikus arénában, a kispesti szurkolók előtt is bizonyítani tudjam, hogy érdemes volt szerződtetni” – nyilatkozta a kispesti klub hivatalos honlapján.