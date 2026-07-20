Sérülés miatt lemaradt a vébéről, most a Honvéd szerződtette

A 30 éves, bosnyák–osztrák kettős állampolgárságú Hadzikic jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Kispestre. Pályafutása során szerepelt az osztrák Austria Wienben és Admira Wackerben, a svájci FC Zürichben, a bosnyák Velez Mostarban – ahol kétszer is a liga legjobbjának választották –, valamint legutóbb a horvát élvonalbeli Slaven Belupóban.
Az Austria Wien játékosaként kétszer is szerepelhetett az Európa Liga csoportkörében, ahol többek között az AS Roma és az AC Milan ellen is pályára lépett.
Korábban csupán korosztályos szinten védett osztrák színekben, végül 2024 májusában megkapta első behívóját a felnőtt csapatba, de bemutatkoznia még nem sikerült. Idén Sergej Barbarez szövetségi kapitány számított rá a 26 fős világbajnoki keretben is, ám végül sérülés miatt vissza kellett lépnie a tornától.
Egészen elképesztő érzés egy olyan nagy hagyományokkal rendelkező klubhoz csatlakozni, mint amilyen a Kispest-Honvéd! Nagyon boldog vagyok, szeretném, ha minél több mérkőzésen segíthetném a csapatot a sikerek elérésében.
Alig várom, hogy ebben a fantasztikus arénában, a kispesti szurkolók előtt is bizonyítani tudjam, hogy érdemes volt szerződtetni” – nyilatkozta a kispesti klub hivatalos honlapján.