Csecsemőt helyeztek el a Heim Pál babamentő inkubátorába

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórház a Facebookján.
Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórház ápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül.
A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Az elmúlt években több újszülöttet is az intézményre bíztak.
Kívánjuk, hogy legyen boldog élete!
– írták.