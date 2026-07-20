Csecsemőt helyeztek el a Heim Pál babamentő inkubátorába

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórház a Facebookján.

Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórház ápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül.

A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Az elmúlt években több újszülöttet is az intézményre bíztak.

Kívánjuk, hogy legyen boldog élete!

– írták.