heim pál kórházbabamentő inkubátor
Belföld

Csecsemőt helyeztek el a Heim Pál babamentő inkubátorába

Heim Pál Facebook oldala
admin Papp Atilla
2026. 07. 20. 20:35
Heim Pál Facebook oldala
Egészséges, nem újszülött.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórház a Facebookján.

Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórház ápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül.

A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Az elmúlt években több újszülöttet is az intézményre bíztak.

Kívánjuk, hogy legyen boldog élete!

– írták.

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