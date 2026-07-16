Utcai addiktológiai szolgálat és koordinációs munkacsoport indul Budapesten a közbiztonság javítására

Karácsony Gergely szerdán egyeztetett Baricska Norberttel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) új vezetőjével a fővárosi közbiztonsági problémákról – derül ki a főpolgármester csütörtöki Facebook-posztjából. Baricskát egy júniusi vezetőváltás során nevezte ki a posztra az új belügyminiszter.

A főpolgármester a bejegyzésben azt írja, a budapesti közbiztonságot érintő lakossági panaszok jelentős része valójában nem rendészeti, hanem országos és szociális kérdés. Karácsony szerint a helyzetben „az elmúlt 16 év antiszociális kormányzásának összes tragikus következménye” mutatkozik meg, beleértve a mélyszegénységet, az állami gondozott fiatalokat sújtó hajléktalanságot, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlását. A nyári hónapokban ezek a hatások szerinte azért is szembetűnőbbek, mert sok vidéki rászoruló a fővárosban próbál túlélni.

Karácsony megnyilvánulása egy nappal azután érkezett, hogy négy budapesti kerületi polgármester a romló közterületi állapotok miatt sürgős lépéseket követelő közös nyilatkozatot adott ki. A kerületi vezetők már abban felvetették egy legalább 30 százalékos Budapest-pótlék bevezetését, amit most a főpolgármester is szorgalmaz.

A bírságokból fizetnék a rendőröket

A posztban Karácsony kifejti: nagyobb közterületi rendőri jelenlét nélkül az összetett okok ellenére sem orvosolhatók a problémák. Ennek fedezetére azt javasolja, hogy a főváros által működtetett sebességmérő kamerákból származó több milliárd forintos bevételt ne az állam, hanem a BRFK kapja meg. A főpolgármester a gyorshajtások ügyében korábban már jelezte, hogy a kormánnyal közösen dolgoznak a hatékonyabb fellépésen (korábbi posztja, 2026. május 22.).

A bejegyzés szerint a Fővárosi Önkormányzat két konkrét intézkedésről is döntött a helyzet kezelése érdekében: