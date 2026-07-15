Baranyi, Niedermüller, Pikó és Soproni drámai nyilatkozatban kért intézkedést Budapest közbiztonságának javításáért

Azonnali kormányzati intézkedéseket kérünk Budapest közbiztonságáért

– a VI. a VII., a VIII és a IX. kerület polgármesterei közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a főváros romló közbiztonsági helyzete miatt. Soproni Tamás, Niedermüller Péter, Pikó András és Baranyi Krisztina azt írták, mindannyian tapasztalják, hogy

az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik, és a helyzetet nem holnap, nem holnapután, hanem leginkább tegnap kell elkezdeni megoldani.

A polgármesterek szerint az elmúlt tizenhat évben leépült az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás, meggyengült a szociális intézményrendszer, a rendőrség súlyos létszámhiánnyal küzd, a közterületeken tapasztalható állapotok pedig ennek a mély társadalmi válságnak a tünetei. Az új kormány súlyos örökséget vett át, de a helyreállítás felelőssége már az övé.

A közös nyilatkozat szerint az Országgyűlés és a kormány más ügyekben napok alatt képes jogszabályokat alkotni és forrásokat átcsoportosítani, Budapest közbiztonsága ugyanilyen sürgős fellépést érdemel, ezért az alábbi, azonnal végrehajtható intézkedéseket kérjük a Belügyminisztertől és a kormánytól.

1. Legalább 30 százalékos Budapest-pótlék a rendvédelmi dolgozóknak.

Az intézkedés szükségességét azzal indokolták, hogy a budapesti rendőrök és más rendvédelmi dolgozók ügyterhe lényegesen nagyobb, és a fővárosi lakhatás és megélhetés költségei jóval magasabbak az országos átlagnál. Az alacsony bérek miatt egyre nehezebb megtartani a tapasztalt állományt és feltölteni az üres státuszokat. Kérik, hogy a kormány legkésőbb 2026. szeptember 1-jétől vezessen be legalább 30 százalékos Budapest-pótlékot a fővárosban szolgálatot teljesítő rendőrök és rendvédelmi dolgozók számára. Mint írták, a kerületek jelentős összegekkel támogatják a rendőrséget, de ez alapvetően nem az ő feladatuk.

2. Kapjanak valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok a dohányboltok működésének szabályozására.

Számos belvárosi helyszínen a késő estig vagy egész éjjel nyitva tartó dohányboltok körül alakulnak ki a közbiztonságot és a lakók nyugalmát súlyosan zavaró gócpontok. Az alkoholárusítás, az utcai italozás, a hangoskodás, a szemetelés és az erőszakos viselkedés rendszeresen összekapcsolódik ezeken a helyeken.

3. Terjesszék ki az objektív felelősséget a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre.

Az önkormányzati rendészetek jelentős részét lekötik a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések. Sok esetben két rendész helyszíni jelenlétére és hosszadalmas adminisztrációra van szükség egy olyan jogsértésnél, amelyet térfigyelő kamera egyértelműen dokumentál.

4. Legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain!

Mint írták, a rendőri jelenlétnél nincs nagyobb visszatartó erő, és ezért kérik, hogy a kerületi kapitányságok munkáját kisegítve akár a készenléti rendőrség biztosítson állandó, 24 órás jelenlétet a legnagyobb forgalmú közlekedési csomópontokon, beleértve a Blaha Lujza tér, a Keleti pályaudvar, a Népligeti autóbusz-pályaudvar és a Nyugati környékét.

5. Alacsonyabb belépési küszöböt és hosszabb reggeli benntartózkodást kérünk az éjjeli menedékhelyeken.

Az éjjeli menedékhelyek egy részének jelenlegi működési rendje sok rászoruló embert kizár az ellátásból. Az enyhén ittas emberek gyakran nem léphetnek be, miközben az utcán maradás tovább növeli a kiszolgáltatottságukat és a közterületi konfliktusok esélyét. Arra kérik a fővárosi és civil fenntartású éjjeli menedékhelyeket, hogy biztonságos szakmai feltételek mellett csökkentsék a belépési küszöböt. Az alacsony alkoholszint önmagában ne vezessen automatikusan az ellátás megtagadásához, amennyiben az érintett nem veszélyezteti önmagát vagy másokat.