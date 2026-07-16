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Költségvetésről és közlekedési reformról tárgyal a parlament hétfőn és kedden

Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 22-én
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 16. 12:07
Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 22-én
Újabb rendkívüli, kétnapos ülést tart jövő hétfőn és kedden az Országgyűlés, ahol közlekedési reformokról, költségvetési módosításokról és több törvényjavaslatról is tárgyalnak a képviselők.

Jövő hétfőn és kedden rendkívüli ülést tart az Országgyűlés. Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke az MTI-nek azt mondta, hogy a két ülésnapon több jelentős törvényjavaslatot is tárgyalnak a képviselők, és várhatóan Magyar Péter miniszterelnök is mindkét napon felszólal napirend előtt.

Közlekedési reform is napirendre kerül

A hétfői ülés a parlamenti szokásoknak megfelelően napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik.

Ezt követően a képviselők megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó törvénymódosításokat. A javaslat része egy országos közlekedésszervező és egy országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása is. A tervek szerint a parlament kedden szavaz a kezdeményezésről.

Költségvetési és államháztartási ügyek kedden

A keddi ülésnapon több fontos törvényjavaslat általános vitája szerepel a napirenden.

A képviselők tárgyalják többek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő költségvetési módosításokat, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény változtatásait, valamint a 2026-os költségvetés módosítását.

Napirendre kerülnek az államháztartási szabályok módosításával, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével és a járványügyi készültséggel kapcsolatos törvényjavaslatok is.

Egyelőre lekerült a napirendről a viselkedési kódex

A házbizottság korábban foglalkozott a képviselői viselkedés és az üléstermi felvételkészítés szabályozásának kérdésével is. Hallerné Nagy Anikó azonban jelezte: a mostani rendkívüli ülésen ez a téma várhatóan nem kerül napirendre.

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