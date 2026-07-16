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Gazdaság

Magyar Péter: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztéséről döntött a kormány

Magyar Péter, Vitézy Dávid
Adrián Zoltán / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Vitézy Dávid közlekedési miniszter
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 16. 10:48
Magyar Péter, Vitézy Dávid
Adrián Zoltán / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Vitézy Dávid közlekedési miniszter
A miniszterelnök csütörtök reggeli bejelentése szerint a Baross Gábor Program részleteit jövő héten mutatják be Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel közösen.

Magyar Péter csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán közölte, hogy a Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött. A posztban azt írja, a Baross Gábor Program részleteit a jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel.

A bejelentés egybeesik a magyar vasút 180. évfordulójának hetével. A Nyugati pályaudvaron szerdán tartott ünnepi megemlékezésen Magyar és Vitézy is részt vett. A közlekedési és beruházási miniszter beszámolója szerint az eseményen útnak indították a Bivaly gőzmozdonyt Vácra és arról beszélt: az elmúlt évek nehézségei után a jelenlegi kormány kiemelten kezeli a vasút ügyét.

Magyar a vasutasnapon szintén azt hangsúlyozta, hogy a vasútfejlesztés az új kormány egyik legfontosabb feladata, és több forrással új alapokra helyezik az ágazatot.

Már több vasúti fejlesztést is bejelentettek

Az áprilisi választások után, kétharmados parlamenti többséggel felállt Tisza-kormány közlekedési minisztere az elmúlt hetekben már beszámolt több tervezett és folyamatban lévő intézkedésről. Vitézy bejelentette egy Székesfehérvár és a Balaton közötti, 160 kilométer/órás sebességet lehetővé tevő vonalfejlesztés előkészítését, a komlói vasútvonal újranyitásának munkálatait, valamint azt is, hogy a nyári csúcsidőszakban osztrák InterCity-kocsik forgalomba állításával igyekeznek azonnali segítséget nyújtani az utasoknak.

80 helyszínen kezdődött meg az országos közutak felújítása

Nem sokkal Magyar bejelentése előtt Vitézy arról posztolt, hogy a Magyar Közút 80 helyszínen, összesen 250 kilométeren kezdett útfelújításba. A tárcavezető a Gerecse Tájvédelmi Körzetben, a Komárom-Esztergom megyei Tardos és Vértestolna közötti szakaszon tartott terepszemlét, ahol a poszthoz mellékelt fotó tanúsága szerint egy munkavédelmi mellényben készített magáról szelfit a dolgozó aszfaltozó gépek előtt.

Vitézy a bejegyzésben azt írta, hogy az Orbán-kormány az elmúlt években kétszer annyit költött propagandára és kék plakátokra Balásy Gyula cégénél, mint a Magyar Közút kezelésében lévő országos közutak felújítására. A miniszter állítása szerint 2024-ben mindössze 18 milliárd forint jutott az országos fő- és mellékutak felújítására, miközben a budai Várban a Propagandaminisztérium felépítésére ennél is több pénzt fordítottak.

A posztban kiemelte: a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózatból 20 ezer kilométer van rossz állapotban. A politikus egy korábbi bejegyzésében már felhívta a figyelmet erre az arányra, akkor a koncessziós autópályákra fordított százmilliárdokat állította szembe a Magyar Közút alulfinanszírozottságával.

A Medián friss felmérése szerint az államszerkezet átfogó átalakításán dolgozó kabinet miniszterei közül Vitézy Dávid az egyik legnépszerűbb, a politikai szerepvállalását az őt ismerők 82 százaléka támogatja.

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