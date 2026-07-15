350 gramm kristállyal utazott egy pécsi önkormányzati képviselő, amikor lecsapott a kommandó

Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál – írta a Telex. A lap információi szerint 350 gramm kristályt találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott.

A Police.hu egy videót tett közzé az ügyről, amelyen az látható, hogy a Mecsek kommandó július 13-án este Bólynál tartóztatott fel egy autót, és felmerült a gyanú, hogy az utazók Budapestről hoztak drogot, hogy Baranyában értékesítsék. A rendőrség közleménye szerint a gyanú beigazolódott, összesen bruttó 353 gramm kábítószergyanús, kristályos anyagot találtak és foglaltak le az autóból a nyomozók. A rendőrök előállították a kocsiban utazó nőt és férfit.

A nő drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. A közlemény szerint kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz ellenük a Mohácsi Rendőrkapitányság.

A Telex megkeresésére a Pécsi Főügyészség szóvivője megerősítette, hogy a rendőrség előterjesztése a Mohácsi Járási Ügyészségnél van, ők indítványozhatják a letartóztatást. Amennyiben így lesz, akkor a bíróságnak csütörtökön kell döntést hoznia arról, hogy elrendelik-e a gyanúsítottak letartóztatását harminc napra.