Börtönbe került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbilincselt politikusait videózta

Számtalan előállítás, körözés után a napokban letartóztatták Szabó Bálintot, aki az utóbbi években arról lett közismert, hogy a politikai demonstrációkon trombitált.

Szabó letartóztatásáról az Itt az idő Facebook-oldal adott hírt.

Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai börtönben van egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán.

Szabó az elmúlt hónapokban gyakran jelent meg tiszás eseményeken, és bekiabálásokkal több ízben megzavarta Magyar Péter nyilvános beszédeit is.

Az egykori szegedi önkormányzati képviselő júniusban az óbudai korrupciós ügy kipattanásakor rendszeresen videózott a Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtási intézetnél is, és több olyan felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken a rendőri őrizettel érkező letartóztatásba helyezett politikusok voltak láhatók.