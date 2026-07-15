Már van forgatókönyve az Alkotmánybíróságnak a Polt utáni időszakra

Az Alkotmánybíróság sem folyamatban levő törvényjavaslatokat, sem elfogadott jogszabályokat nem véleményez, feladata az Alaptörvény védelme – közölte a Népszava kérdésére a testület.

A lap több kérdést is intézett az Alkotmánybírósághoz annak kapcsán, hogy hétfőn az országgyűlés elfogadta a 17. alaptörvény-módosítást.

Többek között arról érdeklődtek, hogy miként értékelik az alaptörvény-módosítás azon passzusát, amely bevezeti a 70 éves felső korhatárt az alkotmánybírák esetében, és ennek következtében Polt Péter elnöki megbízatása is megszűnik.

Rákérdeztek arra is, hogy tervez-e az Alkotmánybíróság elnöke vagy a testület bármilyen jogi lépést a módosítás hatálybalépése ellen, illetve mikor és hogyan történik meg a feladatok átadása az Alkotmánybíróságon belül a korhatár elérése miatti kötelező távozás(ok) következtében.

Amennyiben Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírja a módosítást, többek között megszűnik Polt és négy további alkotmánybíró megbízatása, illetve a következő országgyűlési választáson nem indulhatnak azok, akik már legalább tizenkét évig voltak képviselők.

A Népszava konkrét kérdéseire az Alkotmánybíróság egyrészt a cikk elején idézett mondattal reagált, illetve tett egy fontos kiegészítést:

A leköszönő elnök, Polt Péter távozása utáni átmenetet és a működőképességet elnökhelyettes választásával vagy a korelnök útján garantálják

– válaszolták a lapnak.

Amint arról a 24.hu egy külön cikkben beszámolt, Sulyok előtt három út áll, és egyelőre nem tudni, melyiket választja.

Aláírja az alaptörvény-módosítást.

Tiltakozásul lemond.

Az Alkotmánybírósághoz fordul.

Az első két megoldás egyértelmű helyzetet teremtene: a jogszabály hatálybalépésével és Sulyok lemondásakor is átmenetileg Forsthoffer Ágnes venné át az államfői teendőket, a parlamentnek pedig 30 napja lenne új köztársasági elnököt választani.

A harmadik megoldás viszont olyan közjogi káoszhoz vezethet, amilyet a rendszerváltás óta nem tapasztalt Magyarország, és ebben a helyzetben meghatározó szerepe lesz annak, miként foglal állást a kérdésben a taláros testület.

Az alapján, amit erről a Népszavának válaszoltak, egyelőre nem tudni, mire készül az Alkotmánybíróság.