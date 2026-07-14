Kómában fekszik a férfi, akit újra kellett éleszteni egy ellene indult rendőri eljárás során

A kórházban fekszik kómában egy férfi, akit július 8-án egy ellene indult rendőri eljárás során kellett újraéleszteni, írja a Blikk. A férfival szemben állítólagos drogfogyasztás miatt, Százhalombattán intézkedtek a rendőrök, majd újra kellett éleszteni, azóta kómában fekszik.

Sokkolót is használtak

A férfi a rendőri jelentések szerint az intézkedés során ellenszegült, ki akarta vonni magát az intézkedés alól, el is futott, mire négy rendőr támadta le. Elektromos sokkolót is használtak, a szemtanúk szerint többen, többször is meglőtték sokkolóval, majd a szemtanúk szerint ezután a rendőrök lerohanták, földre vitték, bántalmazták, meg is rugdosták.

A fejére mért ütésektől az intézkedés alá vont férfi elvesztette az eszméletét, majd a légzése is leállt, az egyik rendőrnek kellett újraélesztenie. A cikk szerint a férfi agyi ödémája még nem szívódott fel, öt nap múlva fogják megkísérelni a felébresztését.

A rendőrség nyomoz

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a rokonok feljelentése alapján hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt 2026. július 13-án rendelt el nyomozást az ügyben. A tájékoztatás szerint a büntetőeljárás eredményessége érdekében további tájékoztatás az ügyről nem adható ki a sajtó számára. A Blikk információi szerint az érintettek szolgálati viszonyát a hatályos jogszabály szerint a vizsgálat idejére fel kellett függesztenie a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének.