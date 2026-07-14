Kapitány István szerint, ha valaki úgy viselkedik egy vállalati megbeszélésen, mint a fideszes képviselők a parlamentben, másnap már nem dolgozik ott

A fideszesek videózására hivatkozva rendeltek el szünetet a parlament keddi, rendkívüli ülésén, ami után a tiszások kivonultak a teremtől.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt eset után azt írta:

Elszomorító és felháborító látni, ahogyan a Fidesz-frakció viselkedik az Országgyűlésben. Különösen úgy, hogy közvetlenül mögöttem foglalnak helyet a Parlamentben, ezért mindent hallok: a bekiabálásokat, az üvöltözést és a szándékos rendzavarást. Ma ismét ez helyettesítette az érdemi vitát és a párbeszédet.

Úgy folytatta:

40 évet dolgoztam vállalati környezetben. Ott, ha valaki így viselkedik egy megbeszélésen, másnap már nem dolgozik ott. A Parlamentben viszont ezért fizetést kapnak.

A miniszter szerint nem meglepő, hogy csökken a Fidesz támogatottsága, hiszen „a választóik képviselete helyett egyre inkább politikai kabarét csinálnak az Országgyűlésből, miközben vezérük önkényt kiált Amerikából, meccsnézés közben”.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő egyébként lapunknak azt mondta: Orbán Viktor nem csak meccset nézni utazott az USA-ba.