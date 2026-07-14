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Belföld

Három gázpalack robbant fel az egri házban, egy fürdőszobai ablakon menekült ki egy héttagú család

24.hu
2026. 07. 14. 19:31
Mindannyian kijutottak az égő házból, de mindenük odalett.

Egy fürdőszobai kis ablakon menekült ki egy héttagú család az égő házból hétfő délelőtt Egerben, számolt be az esetről az RTL Híradó. Az épületben három házpalack is felrobbant.

Mindenki jutott a házból

A nyilatkozó kilencéves kisfiú elmondása szerint őt és testvéreit apjuk és nagymamájuk tolta át a keskeny nyíláson, a felnőtteket pedig a legidősebb gyermek húzta ki.

Végül mindannyian kijutottak az égő házból, de mindenük odalett, ahogy a házban lakó másik családnak és a tulajdonosnak is. 

A család most az önkormányzat segítségére és adományokra számítanak.

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