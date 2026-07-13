A következő élő közvetítés része „Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő

Magyar Péter: Megkérdezném Gulyás Gergelyt, hogy visszajön-e még Don Hatvanpuszta

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 13. 13:23
Mohos Márton / 24.hu

Magyar úgy folytatta, a Fidesz jogászai már előre megírták azt az indítványt, amit Sulyoknak be kellene nyújtania majd Polt Péterékhez.

Gulyás Gergelynek itt kellene ülnie, de nem találta a bátorságot ehhez. Pedig szívesen megkérdeztem volna tőle ország-világ nyilvánosság előtt, hogy részt vett-e olyan egyeztetésen, amelynek célja az alaptörvény-módosítás hatálybalépésének késleltetése volt

– jelezte Magyar.

Hegedüs Róbert / MTI

„Gulyás Gergely nyugodtan lehet őszinte és bátor, mert a maffiafőnök útban van meccset nézni a szabad világ felé. Megkérdezném viszont tőle, hogy visszajön-e még Hatvanpuszta ura, Don Hatvanpuszta, vagy marad kinn a lengyel politikusbűnözők társaságában?” – kérdezte a kormányfő.

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