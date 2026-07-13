Magyar Péter: Megkérdezném Gulyás Gergelyt, hogy visszajön-e még Don Hatvanpuszta

Magyar úgy folytatta, a Fidesz jogászai már előre megírták azt az indítványt, amit Sulyoknak be kellene nyújtania majd Polt Péterékhez.

Gulyás Gergelynek itt kellene ülnie, de nem találta a bátorságot ehhez. Pedig szívesen megkérdeztem volna tőle ország-világ nyilvánosság előtt, hogy részt vett-e olyan egyeztetésen, amelynek célja az alaptörvény-módosítás hatálybalépésének késleltetése volt

– jelezte Magyar.

„Gulyás Gergely nyugodtan lehet őszinte és bátor, mert a maffiafőnök útban van meccset nézni a szabad világ felé. Megkérdezném viszont tőle, hogy visszajön-e még Hatvanpuszta ura, Don Hatvanpuszta, vagy marad kinn a lengyel politikusbűnözők társaságában?” – kérdezte a kormányfő.