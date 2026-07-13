Panyi Miklós: Kellett egy ügy, így hát elővették Ábrahám Róbert 10 nappal ezelőtti, kis látogatottságú fesztiválon tett mondatait

A mai gyalázatos napra, amikor egymondatos alaptörvény-módosítással fogja Magyar Péter eltávolítani Sulyok Tamást, átszabni az alkotmányos berendezkedést és lefejezni politikai ellenfeleit, a Tisza morális felsőbbrendűségét újfent meg kell erősíteni. Kell egy sztori, amivel az immorális merénylet során a mai napot morálisan uralni lehet. Érkezik a mai parlamenti színház is az előre eltervezett mondatokkal, moralizálással, felállva vastapssal, a miniszterelnöki bekíséréssel, a jobboldal megszégyenítésével

– írta le várakozásait az alaptörvény-módosítás hétfői szavazásáról Panyi Miklós.

A fideszes képviselő szerint „kellett egy ügy, így hát elővették Ábrahám Róbert 10 nappal ezelőtti, kis látogatottságú fesztiválon tett mondatait. Most aztán az egész Tisza kórus azt szajkózza. Hirtelen ez most milyen fontos lett.” Mint ismert, Ábrahám július 3-án Balatongyörökön mondta azt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterről, hogy

van az a vicsorgó vak ember. Én még olyan rosszindulatú embert nem láttam.

Magyar Péter és Hegedűs Zsolt is kiállt Kátai-Németh mellett, de Panyi szerint valahogy ezt az erkölcsi magasságot nem érzékeljük akkor, amikor a miniszterelnök „anyaságában becsmérel egy képviselőt vagy amikor egy tiszás képviselő kurva anyázza le szintén női képviselőtársát. Olyankor nagy csend van a Tisza részéről.”

„Vagy amikor Magyar Péter emberi méltóságában gyalázza napi 24 órában politikai ellenfeleit vagy éppen köztiszteletben álló személyeket. De volt itt már büdösszájúzás, agyhalottazás, kólásdobozozás is. És persze a jobboldal pedofideszezése. Az nem sérti a másik emberi méltóságát. Az mehet, igaz? És ezeket a mondatokat ráadásul nem csak 1-1 tiszás influenszer mondta valamilyen fesztivál kerekasztal-beszélgetésén két fröccsöt követően, hanem azt vezető tiszás politikusok mondták, írták. Nagy nyilvánosság előtt” – folytatta az ellenzéki politikus.

A 2000-es években a baloldal rendszeresen az antiszemita vagy rasszista-kártyát húzta elő, ha bajban volt. Ha valami nagy disznóság készült mindig kellett egy jól kiragadható mondat a jobboldaltól, amivel aztán jól össze lehetett kenni az egészet. Kellett az erkölcsi takaró, a morális felsőbbrendűség, a magasabb emberi minőség igazolása. Aztán lehetett durvulni. Öreg komcsi módszer ez. A mai napra is kellett egy ilyen ügy, és akkor mindenki láthatja, sőt, érezheti miért is van igaza most is és mindig a Magyar Péter által vezetett gyűlöletkoalíciónak. Hiszen hazug állításaik szerint a jobboldal már odáig süllyedt, hogy a fogyatékkal élő embereket is gyalázza. Jogunk van tehát a megsemmisítésükre

– folytatta.

Panyi szerint senki nem vitatja ma a magyar politikai életben, hogy fogyatékosságukban, fogyatékosságuk miatt sértegetni embereket elfogadhatatlan.

Közölte, a korábbi jobboldali kormány tettekben és gesztusokban is sokat tett a fogyatékkal élő emberekért, de a fogyatékosság ügyét felhasználni politikai célokra, ahogyan ezt most a Tisza teszi ugyanúgy elfogadhatatlan.

Erkölcsi takaróként előrángatni ezt a mai napra, miközben most fűrészelik szét a magyar alkotmányos berendezkedést morálisan is elfogadhatatlan. Ahogyan a politikai ellenfél pedofilváddal való rágalmazása is az. Ha pedig ezekre az aljas politikai célokra kiszolgáltatott gyerekeket, fiatalokat használnak fel pénzért, az még ráadásul bűncselekmény is. Remélem ebben is egyetértünk miniszterelnök úr

– zárta a bejegyzését.