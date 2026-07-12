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Belföld

Magyar Péter és Hegedűs Zsolt is elítélte a szociális miniszterre tett gunyoros megjegyzéseket

Szajki Bálint / 24.hu
Magyar Péter és Kátai-Németh Vilmos
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 12. 17:58
Szajki Bálint / 24.hu
Magyar Péter és Kátai-Németh Vilmos
Facebook-profiljaikon nyilvánítottak véleményt a miniszternek célzott becsmérlő mondatokról.

Vasárnap Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hivatalos Facebook-oldalaikon álltak ki a szociális és családügyi miniszter, Kátai-Németh Vilmos mellett. A reakciók az Index szerint minden bizonnyal Ábrahám Róbert újságíró július 3-i balatongyöröki felszólalására érkeztek, amiben a következőképp fogalmazott Kátai-Némethre célozva:

Van az a vicsorgó vak ember. Én még olyan rosszindulatú embert nem láttam.

„Jól csak a szívével lát az ember”

A Fidesz és a megmaradt propagandistái azon gúnyolódnak, hogy Kátai-Németh Vilmos vak ember létére lehet miniszter a TISZA-kormányban. Milyen ember, aki ilyet tesz?

– írja saját Facebook-oldalán Magyar Péter.

A kormányfő bejegyzését továbbosztva Hegedűs Zsolt Antoine de Saint-Exupéry emblematikus művéből, A kis hercegből idézve állt ki Kátai-Németh Vilmos mellett:

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

Az egészségügyi miniszter hozzátette: „A politikai viták elmúlnak. Az emberség megmarad. A fogyatékosság soha nem lehet gúny tárgya.”

Az MTI és az Index közlése szerint Ábrahám a 20. Nemzeti Hét rendezvényén, Balatongyörökön tartott előadása során több közéleti szereplőt is név szerint, becsmérlő módon említett.

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