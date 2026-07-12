Földrengés volt hajnalban Magyarországon

Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban, Békéscsaba térségében – idézi a Magyar Távirati Iroda a katasztrófavédelem jelzését, amely a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleményét vette alapul.

A 2,1 magnitúdójú földrengést 4:01 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.

Szerda hajnalban is volt egy hasonló erejű földrengés Magyarországon, akkor Örkény térségében. Az akkori kisebb földmozgást július 8-án, 5:50-kor észlelték.

Júniusban 156 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében.