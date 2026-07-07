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Tudomány

156 földmozgást észleltek júniusban a Kárpát-medencében

adventtr / Getty Images
Szeizmográf.
admin Lányi Örs
2026. 07. 07. 12:42
adventtr / Getty Images
Szeizmográf.

Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az intézmény a Facebook-oldalán azt írta: júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették: a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.

Az intézmény weboldalán fellelhető adatok szerint Magyarország területén mindössze egyetlen, 1,3 magnitúdójú rengést észleltek, míg a legerősebb ellenőrzött rengést június 22-én rögzítették, Horvátországban.

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