156 földmozgást észleltek júniusban a Kárpát-medencében

Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az intézmény a Facebook-oldalán azt írta: júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették: a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.

Az intézmény weboldalán fellelhető adatok szerint Magyarország területén mindössze egyetlen, 1,3 magnitúdójú rengést észleltek, míg a legerősebb ellenőrzött rengést június 22-én rögzítették, Horvátországban.