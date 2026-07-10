Már a jövő héten távozhat Sulyok Tamás, Poltnak csak szeptemberben kell mennie

Hétfő délután szavaznak az Alaptörvény 17. módosításáról – derül ki a parlament következő ülésének napirendi javaslatából. Ha megszavazzák, ami a Tisza Párt kényelmes kétharmados többsége miatt biztosra vehető, akkor annak legfontosabb, közvetlen hatása a hivatalban levő köztársasági elnök, Sulyok Tamás pozíciójára lesz. A jogszabály kihirdetését követő napon ugyanis Sulyok mandátuma megszűnik. Sulyoknak öt napon belül alá kell írnia a jogszabályt, vagyis még ezen a héten távozni kénytelen a posztjáról.

Ha netán nem írja alá az elfogadott alaptörvény-módosítást, akkor sem ússza meg végzetét az államfő. Ebben az esetben a képviselők kétharmadával megfosztási eljárást indíthatnak ellene. Az eljárást az Alkotmánybíróság folytatja le, de addig a köztársasági elnök nem gyakorolhatja a hatásköreit. Az őt helyettesítő tiszás házelnök pedig aláírhatja az alaptörvény-módosítást, és akkor pedig így szűnne meg a köztársasági elnök megbízatása.

A módosítás érinti az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a tisztségét is: neki szeptember 1-jével kell távoznia hivatalából, három másik, szintén 70 év feletti alkotmánybíróval együtt.

Sulyok Tamásért csütörtökön szervezett tüntetést a Fidesz a Sándor-palota elé, amelyen pár ezer ember vehetett részt. Itt a videónk az eseményről: