Vadászrepülőgépekre figyelmeztet a Honvédség

Szombat reggel 9 és 9:45 között vadászgépek törik meg a csendet Kecskemét, Tököl és Budapest térségében – figyelmeztetett rá a Magyar Honvédség 101. számú repülődandárja.

A Magyar Honvédség három JAS 39 Gripen vadászrepülőgépe díszelgő áthúzást hajt végre Budapesten, a Hősök terén az altisztavatáson, ami miatt megnövekedett zaj- és hanghatás várható.

„A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát” – ígérte a repülődandár, megköszönve a lakosság megértését és türelmét.