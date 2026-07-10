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Belföld

Vadászrepülőgépekre figyelmeztet a Honvédség

Varga Jennifer / 24.hu
A képen a a tavalyi augusztus 20-i légiparádén repül három vadászgép.
24.hu
2026. 07. 10. 09:12
Varga Jennifer / 24.hu
A képen a a tavalyi augusztus 20-i légiparádén repül három vadászgép.

Szombat reggel 9 és 9:45 között vadászgépek törik meg a csendet Kecskemét, Tököl és Budapest térségében – figyelmeztetett rá a Magyar Honvédség 101. számú repülődandárja.

A Magyar Honvédség három JAS 39 Gripen vadászrepülőgépe díszelgő áthúzást hajt végre Budapesten, a Hősök terén az altisztavatáson, ami miatt megnövekedett zaj- és hanghatás várható.

„A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát” – ígérte a repülődandár, megköszönve a lakosság megértését és türelmét.

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