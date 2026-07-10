Emléktábla hirdeti Rogán egykori minisztériumán, hogy innen irányították az orbáni gyűlöletpropagandát

Emléktáblát helyeztek el a Szociális és Családügyi Minisztérium Dísz téri épületében arról, hogy korábban innen irányították az Orbán-kormány propagandáját – derül ki Kátai-Németh Vilmos miniszter pénteken közzétett videójából.

Hónapok óta dolgozunk azon, hogy Magyarország egy jobb hely legyen. Hogy a társadalmi szolidaritás végre megfelelő és méltó helyen szerepeljen Magyarországon

– mondta a miniszter.

A tárcavezető közölte, ünnepélyesen felkerült az épületre a Szociális és Családügyi Minisztérium felirata, valamint egy másik tábla is, amely arra emlékeztet, hogy korábban

ebből az épületből irányították az orbáni gyűlöletpropagandát.

„Ma ez az épület a társadalmi szolidaritást és az emberi méltóságot szolgálja„” – fogalmazott.

Az épület korábban a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának adott otthont. A budavári Dísz téren álló, visszaépített egykori Vöröskereszt-székházat 2025-ben adták át, vagyis Rogán tárcája csak az Orbán-kormány utolsó időszakában működött ott.

Magyar Péter a választás után videón mutatta be az addig a nyilvánosság elől elzárt épületet. A felvételeken egyebek mellett szivarszoba, márványpadló és márványasztal, műkincsek, aranyszínű korlátok, tetőtéri étterem és a városra néző teraszok voltak láthatók. Az épületben korábban a fényképezést és a videózást is megtiltották.

Rogán Antal szerepe jóval régebbre nyúlik vissza az épület átadásánál. Az Országgyűlés 2015 októberében hozta létre önálló minisztériumként a Miniszterelnöki Kabinetirodát, amelynek vezetését kezdettől Rogánra bízták. A hivatalos feladatmegosztás szerint ő felelt a kormány általános politikai koordinációjáért, az egységes kormányzati kommunikációért, valamint Orbán Viktor kommunikációs felkészítéséért is. Innen ered a Rogánra és tárcájára használt „propagandaminiszter”, illetve „propagandaminisztérium” megnevezés.

Rogán hatásköre az évek során tovább bővült: 2022-ben a polgári titkosszolgálatok irányítása is a Miniszterelnöki Kabinetirodához került, beleértve az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot és az Információs Hivatalt.