Megszólalt Latorcai Csaba a Fideszről való leválással kapcsolatban

„Mi saját magunkkal akarunk foglalkozni” – mondta Latorcai Csaba, a KDNP alelnöke a Telexnek arra a kérdésre válaszul, hogy a párt önállóbb, karakteresebb irányvonalának kialakítása jelentheti-e a Fidesztől való teljes elszakadást.

Az országgyűlési képviselő szerint a kereszténydemokráciának a 21. században önmagában is elég kihívásra kell választ adnia.

Mi nem akarunk fél szemmel mindig a Fideszre figyelni, és van, illetve lesz elég saját kihívása a Fidesznek ahhoz, hogy nekik se kelljen ránk figyelniük

– mondta Latorcai, hozzátéve, hogy a választási vereségért viselt közös felelősség kimondása lenne a könnyebb út, a valódi szembenézést azonban a Fidesznek és a KDNP-nek is önállóan kell elvégeznie.

Önállósodásra törekedne a KDNP

Mint korábban megírtuk, a KDNP országos választmánya számára készült, az MTI birtokába került vitaanyag erős kritikát fogalmazott meg a két párt közötti viszonyról és a közös választási kampányról. A dokumentum szerint a KDNP láthatatlanná vált a szövetségen belül, a párt pedig csak teljes tisztújítással, új arcok bevonásával és önálló politikai arculat kialakításával lábalhat ki a válságból. A pártnak a 2029-es európai parlamenti választásig az önálló megmérettetésre is fel kell készülnie.

Latorcai a Telexnek azt mondta, hogy a vitaanyag több olyan kifogást is tartalmaz, amelyet a KDNP korábban már megfogalmazott kisebbik koalíciós partnerként. Volt, hogy szóvá tették a problémákat, de ennek nem lett következménye, máskor pedig egy fontosabb politikai cél és a kormányzás érdekében hallgattak.

A párt alelnöke szerint a helyzetértékelés két héttel a választás után kezdődött, amikor Semjén Zsolt felajánlotta lemondását a KDNP elnöki posztjáról. Az országos elnökség ezt nem fogadta el, mert úgy ítélte meg, hogy a történtek okainak feltárásához nem elegendő kizárólag a pártelnök személyéről dönteni.

A vitaanyagot a KDNP egyelőre nem hozza nyilvánosságra, mert az még csak az eddig megfogalmazott véleményeket összefoglaló munkaanyag. A tagság augusztus 15-éig tehet hozzá észrevételeket, a végleges változatot pedig az augusztus 30-ára tervezett országos választmányi ülés után publikálnák. A tanácskozáson döntenének a párt politikai stratégiájáról és a teljes tisztújítás menetrendjéről is.

Történelmi felelősség a Fidesztől külön indulni

Latorcai az önálló választási indulásról azt mondta: erről a jelenlegi választási szabályok ismeretében még korai konkrét döntést hozni. Amennyiben azonban a jövőbeni rendszer kedvezőbb lesz a kisebb pártok számára, a KDNP történelmi felelősségének nevezte, hogy készen álljon az önálló részvételre, akár a 2029-es EP-választáson, akár az önkormányzati vagy a 2030-as országgyűlési választáson.