Az önálló párttá váláson gondolkodik a KDNP

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országos választmánya számára készült vitaanyag szerint szinte teljes a konszenzus abban, hogy jelen krízisből való kibontakozásra akkor lesz esély, ha a párt képes az elkövetett hibák őszinte feltárása után egy teljeskörű tisztújításra, és arra, hogy a politikai életben ismét önálló pártként szerepeljen.

A Helyzet és jövőkép című, 23 oldalas, a tagok bevonásával készült, az MTI birtokába került dokumentum rámutat: a tagság – nem vitatva az elért kormányzati eredményeket – általánosságban erős kritikával illeti a pártszövetségen belüli viszonyokat. Szinte teljes a konszenzus abban, hogy jelen krízisből való kibontakozásra akkor lesz esély, ha a párt képes az elkövetett hibák őszinte feltárása után egy teljeskörű tisztújításra, és arra, hogy a politikai életben ismét önálló pártként szerepeljen a KDNP.

Rámutattak: 2029, az európai parlamenti választások közel vannak, addig fel kell készülni az önállóan megmérettetésre, függetlenül attól, hogy végül az aktuális választójog figyelembevételével milyen formában indulnak el. Ha a kormány – szerintük alkotmányellenes módon – előre hozza az önkormányzati választásokat, a KDNP önálló arculatának felmutatása még sürgetőbb lesz – hangsúlyozták.

Az elemzés a kampány hibáira kitérve rámutat: nem tudatosították az elért eredményeket, nem észlelték, hogy nagy a változás igénye, amire a „folytatjuk” a lehető legrosszabb válasz volt. Ugyancsak hallgattak a korrupcióról, ami szinte beismeréssel volt egyenértékű. Erőteljes negatív kampányt folytattak, ami a törzsszavazókat lelkesítette, de új támogatókat nem szerzett. Megnyerték ugyan, de nem tanultak a 2024-es európai parlamenti és az önkormányzati választás eredményeiből kirajzolódó tendenciájából.

Visszatérő kritikaként fogalmazódott meg, hogy nem vették igénybe képviselőjelöltjeik tapasztalatát, terepismeretét, sőt az egyéni akciókat rendre leállították. Az ellenzék támadásaira vagy nem feleltek, vagy válaszaikat nem tudtuk a közösségi médiában széles körben ismertté tenni. A kegyelmi ügy és a hozzá kapcsolt aljas rágalmazási kampány rombolt, a Nemzeti Bank-alapítványok, a Matolcsy-ügy egyes személyek és családok látványos gazdagodása sokakat a kormány ellen fordított. Bár a központi kampánystáb minden megnyilvánulást kézben tartott és így a KDNP-nek nem is volt lehetősége jelen lenni a központosított kampányban, az eredménytelenség a mi hibánk is.

Kitértek arra, hogy a párt nem fogalmazta meg saját választási üzenetét. Közös lista és közös jelöltek állítása esetén ez nagyon nehéz, ezen változtatni kell. Kiemelték: egy önállóbb, karakteresebb politikai irányvonalat kell követni, amely világosan megkülönböztethető a többi párttól. Elengedhetetlen új szereplők, új arcok és új gondolatok előtérbe helyezése – hangsúlyozták.

Hangsúlyozták: a magyar társadalom egésze szembe kell nézzen a kampány során egymáson ejtett sebekkel, a KDNP feladata, hogy ebben a szellemben rendezze sorait és jelölje ki a követendő irányt. Ehhez a parlamenti légkör nem kedvező, sem a Tisza, sem a Fidesz nem törekszik a kampány sebeinek gyógyítására. A kormánypárt mintha félne Orbán Viktor visszatérésétől, ez elé jogi akadályokat emel és durva verbális támadásokkal tör a Fidesz teljes megsemmisítésére. Ez középtávon biztosan visszaüt, sőt a holdudvar bizonyos lépéseket már most aggályosnak tart – mutattak rá. A durvuló légkörben a KDNP mégis tartsa tiszteltben ellenfelei emberi méltóságát, kritikája legyen tárgyszerű – rögzítették.

Mint írták, a Fidesz-KDNP szövetség szükségszerű és hasznos volt. A választójogi törvény is arra ösztönzött, hogy a két párt közös listán és közös jelöltekkel vegyen részt a választásokon. Ugyanakkor a KDNP a frakció elvi önállósága ellenére koalíciós szerződés hiányában és az egység megtartása érdekében önálló politikai erőként nem jelent meg a magyar társadalomban. Számos önkormányzatban a Fidesz helyi vezetői inkább tehernek, mint társnak érezték a kereszténydemokratákat. A helyzetet a „csak a Fidesz” jelszó jellemezte, a KDNP láthatatlanná vált – fejtették ki.

A KDNP a vitairat szerint elmulasztotta, hogy idejében figyelmeztessen és egyben nyisson a Fideszben kiábrándult értelmiség felé, noha egyre többen hiányolták az önálló fellépést.

A tisztesség és a közös érdek továbbra is a Fidesszel való közös munkát igényli, de a polgári, jobbközép politika számára a KDNP önálló pártként hasznosabb, mintha csupán segédcsapatként szerepel – mutattak rá.

A megújult pártról a vitaanyag úgy fogalmaz: ragaszkodjék az igazsághoz, a szeretet hangján szóljon, elfogultság és harag nélkül kell értékelni az ellenfeleket. Ez nem zárja ki a kritikát, sőt azt az igazság meg is követeli tőlünk. Kitértek arra is, hogy a kereszténydemokrata politikusnak személyesen jelen kell lennie és pártnak is látható jelenlétre van szüksége a társadalomban, nem katakomba politizálás kell.

A párt tagsága és a frakció között kétirányú kommunikációs csatornára van szükség. A választási kudarc megnehezíti a pártépítést, de ez a munka nem állhat le, erősíteni kell a párt belső kommunikációját, ki kell építeni saját választóköri csapatukat – hangsúlyozták.

A dokumentum kitér arra, hogy a jelen értékeléshez a hozzászólásokat és javaslatokat augusztus 15-ig várják, augusztus 30-án kereszténydemokrata napot tartanak, amelynek keretében az országos választmány az értékelést elemzi és kitűzi a teljes tisztújítás időpontját. A hosszútávú feladatok között rögzítették: 2027 folyamán ki kell dolgozni a párt részletes programját, amit egy kibővített országos választmány vitatna meg, és fogadna el. 2028 folyamán ezt a programot minden létező csatornán keresztül terjeszteni kell.

Az anyagot az erre a célra alakult munkacsoport, a párt megyei vezetőivel, önkormányzati tanácsával, ifjúsági szervezetével, valamint a parlamenti frakcióval és a párttagokkal való egyeztetés alapján állította össze.

(MTI)