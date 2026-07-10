Már két embert gyanúsítanak az Orbán kampányrendezvényén erőszakoskodó fekete ruhások közül

Már két gyanúsítottja van annak a nyomozásnak, amelyet garázdaság vétségének gyanúja miatt indított a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság az Orbán Viktor március végi veszprémi országjárásán történtek miatt – közölte a rendőrség a Telex kérdésére reagálva.

A hatóság tájékoztatása szerint mindkét gyanúsított panasszal élt a gyanúsítás ellen, de ezeket az illetékes ügyészség elutasította. A rendőrség egyik érintettet sem nevezte meg.

Az ügy előzménye, hogy a Telex videóján két fekete ruhás férfi kitépett egy molinót a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tiltakozóinak kezéből. Az ellentüntetők az Orbán-rendezvény helyszínétől több száz méterre, egy út mellett álltak.

A rendőrség május végén jelentette be, hogy egy 25 éves férfit gyanúsítottként hallgattak ki. Már akkor jelezték, hogy további gyanúsítások várhatók. A rendőrségi közleményből nem derült ki, hogy kit gyanúsítottak meg, bár a hatóság által közzétett felvételen a korábbi videón dokumentált jelenet volt látható.

A lap a helyszínen Gremsberger Bertalant és Beregszászi Zsoltot is megszólaltatta. Gremsberger tagadta, hogy kitépték volna a molinót a tiltakozók kezéből, és azt állította, hogy magánemberként vett részt az eseményen. Beregszászi akkor még az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa volt. A rendőrség ugyanakkor továbbra sem közölte, hogy kettejük közül bárkit meggyanúsítottak-e.

Ruff Bálint hivatala közbelép

Az ügy a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón is szóba került. A Miniszterelnökségen zajló átvilágítás során ugyanis előkerült egy dokumentum, amelyben a Telex által bemutatott férfiak egyikét a Fidesz kapcsolattartójaként tüntették fel, a megadott címe pedig a szemelyititkar@fidesz.hu volt.

A kormányszóvivő szerint ez arra utalhat, hogy az érintett nem egyszerű állampolgárként, hanem szervezetten, a Fidesz munkatársaként vett részt az eseményen. Ha ez bebizonyosodik, az is felmerülhet, hogy a férfiak pártszervezeti érdekből, összehangoltan léptek fel az ellentüntetőkkel szemben. A Miniszterelnökség a dokumentumot feljelentéskiegészítésként küldi meg a hatóságoknak.

A rendőrség arra egyelőre nem válaszolt, hogy megkapta-e már az iratokat. Azt közölték, hogy minden további körülmény tisztázása a nyomozás feladata.

Gremsberger korábban nem kívánt beszélni arról, milyen kapcsolatban áll Kubatov Gáborral. Kubatov ugyanakkor a saját könyvében személyi titkáraként és elnöki médiastábjának vezetőjeként mutatta be őt.

Az Orbán Viktor országjárásán feltűnő fekete ruhásokról korábban többször is írtunk. Egyikük, Szabó Gábor a MÁV-SZK beszerzési igazgatója volt, amíg június elején el nem bocsátották. Szabó egy győri rendezvényen került összetűzésbe Gulyás Balázs újságíróval.