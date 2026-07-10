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Belföld

Gajdos László: Novemberre új klímatörvényünk lesz!

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 10. 14:28
Adrián Zoltán / 24.hu
Az élő környezetért felelős miniszter szerint muszáj cselekedni, erre mutat rá a Velencei-tó helyzete, de a legutóbbi hőhullám is.

Azonnal cselekednünk kell, ha nem akarjuk, hogy az éghajlati szélsőségek tönkretegyék azt a világot, amit ismerünk és szeretünk

– jelentette ki abban a pénteki bejegyzésében Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, melyben egyúttal ígéretet tett arra, hogy még az év vége előtt új klímatörvénye lesz az országnak. Gajdos az elmúlt hetek tapasztalatairól tett említést a bejegyzésében, külön szóba hozva a bő egy hete pusztító hőhullámot, a Velencei-tó helyzetét, valamint az egyre nyomasztóbb vízhiányt.

„Az új klímatörvény kellő figyelmet fog fordítani az elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodásra és a rugalmas ellenálló képességünk erősítésére is. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a vizek megtartására, a természetes élőhelyek, tájak megőrzésére, illetve helyreállítására, mert ezek megmaradásunk zálogai” – sorolta a miniszter, külön rögzítve azt, hogy a kormány olyan klímatörvényt akar alkotni, amely a gazdaság és a társadalom szereplőinek felelősségét is világosan kijelöli a klímavédelem területén.

Civil szakértők csütörtökön hozták nyilvánosságra az összehangolt klímatörvény-tervezetüket, amelyet a mai napon az Országgyűlés és a kormány képviselőinek is átadtak. Az 57 oldalas tervezet főbb pillérei a kibocsátáscsökkentés, az eddigi és várható éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás és a társadalmi ellenálló képesség növelése. Minden bizonnyal erre a szakmai anyagra utalva írta most azt Gajdos, hogy fontos partnerként tekint a civil szervezetekre, a tőlük érkező javaslatokat pedig jó egyeztetési alapnak tartja. „Nemcsak a klímatörvény megalkotásában számítok rájuk, hanem a végrehajtásban is, hiszen céljaink egy irányba mutatnak” – vetítette előre a további lehetséges együttműködést, illetve kijelölte az utat is, amelynek a végén még idén elfogadhat az országgyűlés egy új klímatörvényt:

Szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsáthatjuk a kormány tervezetét, és novemberre új klímatörvényünk lesz!

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